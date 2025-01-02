الأهلي والهلال والترجي لحسم التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
نيقوسيا -(أ ف ب): تمتلك ثلاثة فرق عربية فرصة حسم تأهلها إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، هي الأهلي المصري من أرض مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح الجولة الرابعة لدور المجموعات اليوم الجمعة، والهلال السوداني عندما يستضيف مولودية الجزائر في نواكشوط، والترجي التونسي من أرض مضيفه بيراميدز المصري الأحد.
ويتطلع ممثلا المغرب إلى تحقيق الفوز الذي يضمن للجيش الملكي اقترابه من التأهل ويحيي آمال الرجاء الرياضي.
يأمل شباب بلوزداد أن يرد الاعتبار عندما يستضيف الأهلي غدا على ملعب «5 جويلية» في الجزائر ضمن المجموعة الثالثة، بعدما جرح بطل الموسم الماضي كبرياءه باكتساحه ذهاباً 6-1 في القاهرة، فيما يعي «نادي القرن» أن الفوز يضمن تأهله مبكرا.
ويتصدر الأهلي برصيد 7 نقاط أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (5) وبلوزداد الثالث (3) وستاد أبيدجان العاجي (نقطة).
وحشد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر القوة الضاربة ولا سيما إثر خيبة التعادل سلباً مع إنبي محليا، حيث أعاد ضم الحارس محمد الشناوي والمهاجم محمود عبد المنعم «كهربا»، فيما يغيب عمر كمال والمغربي رضا سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.
ويتأهب الهلال لمتابعة مشواره الرائع عندما يستضيف مولودية الجزائر في ملعبه البيتي «شيخا ولد بيديا» في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى. ويدخل فريق «الجوهرة الزرقاء» اللقاء ساعياً الى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهاباً، وبالتالي التأهل بجدارة واستحقاق، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية. ويحتضن ملعب الدفاع الجوي في القاهرة القمة العربية الخالصة بين بيراميدز وضيفه الترجي ضمن المجموعة الرابعة. ويتطلع الترجي إلى تكرار فوزه وبالتالي حسم تأهله، بينما يسعى صاحب الضيافة إلى الثأر لخسارته في رادس وإنعاش آماله.
ويبحث الجيش الملكي عن قفزة كبيرة باتجاه دور الثمانية عندما يستضيف أونيون مانييما الكونغولي الديموقراطي في مكناس غدا السبت في المجموعة الثانية.
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