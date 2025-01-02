الأهلي والهلال والترجي لحسم التأهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

نيقوسيا‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تمتلك‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬عربية‭ ‬فرصة‭ ‬حسم‭ ‬تأهلها‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬هي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬والهلال‭ ‬السوداني‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬نواكشوط،‭ ‬والترجي‭ ‬التونسي‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬الأحد‭.‬

ويتطلع‭ ‬ممثلا‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬للجيش‭ ‬الملكي‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬ويحيي‭ ‬آمال‭ ‬الرجاء‭ ‬الرياضي‭.‬

يأمل‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الأهلي‭ ‬غدا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬5‭ ‬جويلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بعدما‭ ‬جرح‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬كبرياءه‭ ‬باكتساحه‭ ‬ذهاباً‭ ‬6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬فيما‭ ‬يعي‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬القرن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬يضمن‭ ‬تأهله‭ ‬مبكرا‭.‬

ويتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ (‬5‭) ‬وبلوزداد‭ ‬الثالث‭ (‬3‭) ‬وستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬العاجي‭ (‬نقطة‭).‬

وحشد‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬للأهلي‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إثر‭ ‬خيبة‭ ‬التعادل‭ ‬سلباً‭ ‬مع‭ ‬إنبي‭ ‬محليا،‭ ‬حيث‭ ‬أعاد‭ ‬ضم‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬والمهاجم‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬عمر‭ ‬كمال‭ ‬والمغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬وطاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ويتأهب‭ ‬الهلال‭ ‬لمتابعة‭ ‬مشواره‭ ‬الرائع‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬البيتي‭ ‬‮«‬شيخا‭ ‬ولد‭ ‬بيديا‮»‬‭ ‬في‭ ‬نواكشوط‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الجوهرة‭ ‬الزرقاء‮»‬‭ ‬اللقاء‭ ‬ساعياً‭ ‬الى‭ ‬تجديد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أعرق‭ ‬الأندية‭ ‬الجزائرية‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطه‭ ‬بهدف‭ ‬ذهاباً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬التأهل‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭. ‬ويحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الخالصة‭ ‬بين‭ ‬بيراميدز‭ ‬وضيفه‭ ‬الترجي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭. ‬ويتطلع‭ ‬الترجي‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬فوزه‭ ‬وبالتالي‭ ‬حسم‭ ‬تأهله،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬إلى‭ ‬الثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬وإنعاش‭ ‬آماله‭.‬

ويبحث‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬عن‭ ‬قفزة‭ ‬كبيرة‭ ‬باتجاه‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أونيون‭ ‬مانييما‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬مكناس‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬







