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منتخب قطر يحلم بالتأهل لكأس العالم

1/2/2025 7:15:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬تحديات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬متباينة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬بإنجاز‭ ‬كبير‭ ‬بتتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وأنهاه‭ ‬بخروج‭ ‬مخيب‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬بالكويت‭.‬

بدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بحلوله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬61‭ ‬بالتصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ودخله‭ ‬بقيادة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الإسباني‭ ‬ماركيز‭ ‬لوبيز‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬2023‭ ‬ليخلف‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬مع‭ ‬العنابي‭.‬

وفي‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬قاد‭ ‬لوبيز‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬وانتزاع‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭
/‬1‭
‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬نجمه‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬الأهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء،‭ ‬لينتزع‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وهداف‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬8‭ ‬أهداف‭.‬

وقبل‭ ‬إنجازه‭ ‬الآسيوي‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بسهولة‭ ‬بعدما‭ ‬اعتلى‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته‭ ‬محققا‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وسجل‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬شباكه‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬والهند‭ ‬وأفغانستان‭.‬

لكن‭ ‬انطلاقة‭ ‬العنابي‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬لتصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬كانت‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال،‭ ‬وتذبذبت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمام‭ ‬منافسيه‭ ‬إيران‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬والإمارات‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وتحرك‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الموقف‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬والاستعانة‭ ‬بمواطنه‭ ‬لويس‭ ‬جارسيا‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬للتأهل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرابع،‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬تذكرتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ملحق‭ ‬فيفا‭ ‬العالمي‭.‬

لكن‭ ‬انطلاقة‭ ‬لويس‭ ‬جارسيا‭ ‬مع‭ ‬العنابي‭ ‬كانت‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬بالكويت‭ ‬مكتفيا‭ ‬بتعادلين‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬والكويت‭ ‬والخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الذي‭ ‬أكمل‭ ‬المشوار‭ ‬حتى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬حيث‭ ‬سيلاقي‭ ‬البحرين‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

وفي‭ ‬2025‭ ‬سيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ومدربه‭ ‬لويس‭ ‬جارسيا‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬شاقة‭ ‬لمصالحة‭ ‬الجماهير‭ ‬والتمسك‭ ‬بآمال‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬قطر‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭.‬

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