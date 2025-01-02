يوكيتش يسجل الثلاثية الـ144

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): حقق الصربي نيكولا يوكيتش «تريبل دابل» للمرة الـ144 خلال مسيرته في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي أيه) في الفوز الثالث تواليا لفريقه دنفر ناغتس والتاسع عشر هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 139-120.
وكان يوكيتش قريبا من تحقيق الـ«تريبل دابل» في الشوط الأول لو نجح في تمريرة حاسمة إضافية، إلا أنه سرعان ما وصل إليه في بداية الربع الثالث من لقاء أنهاه بـ23 نقطة مع 17 متابعة و15 تمريرة حاسمة، فيما سجل زميله الكندي جمال موراي 21 نقطة وراسل وستبروك 16 مع 11 تمريرة حاسمة.
وبذلك، بدأ ناغتس بشكل جيد شهرا مزدحما جدا سيخوض خلاله 17 مباراة.
ونجح صاحب الأرض في جميع رمياته الحرة الـ21، كما حقق أعلى عدد تمريرات حاسمة له هذا الموسم (44)، ما أسهم في تجديد فوزه على هوكس الذي خسر على أرضه 111-141 في الثامن من ديسمبر في لقاء تألق خلاله يوكيتش بتسجيله 48 نقطة مع 14 متابعة.ورغم جهود تراي يونغ (30 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة) ودياندي هانتر (20 نقطة)، توقف مسلسل انتصارات هوكس عند 4 مباريات ومني بهزيمته السادسة عشرة للموسم في 34 مباراة.
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