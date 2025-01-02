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يوكيتش يسجل الثلاثية الـ144

1/2/2025 7:15:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الـ144‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭) ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬لفريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬والتاسع‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬139‭-‬120‭.‬

وكان‭ ‬يوكيتش‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لو‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬إضافية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬أنهاه‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬متابعة‭ ‬و15‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬زميله‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وراسل‭ ‬وستبروك‭ ‬16‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وبذلك،‭ ‬بدأ‭ ‬ناغتس‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬شهرا‭ ‬مزدحما‭ ‬جدا‭ ‬سيخوض‭ ‬خلاله‭ ‬17‭ ‬مباراة‭.‬

ونجح‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬رمياته‭ ‬الحرة‭ ‬الـ21،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬44‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬هوكس‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬111‭-‬141‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تألق‭ ‬خلاله‭ ‬يوكيتش‭ ‬بتسجيله‭ ‬48‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة‭.‬ورغم‭ ‬جهود‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ (‬30‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬ودياندي‭ ‬هانتر‭ (‬20‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬توقف‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصارات‭ ‬هوكس‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬ومني‭ ‬بهزيمته‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬للموسم‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬مباراة‭.‬

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