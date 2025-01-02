تأهل سهل لديوكوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بريزبين -(أ ف ب): حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، فوزا سهلا في تأكيد تفوقه التام على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-3 وبلوغه ربع النهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب أمس الخميس.
واحتاج ابن الـ37 عاما، الفائز بـ24 لقبا قياسيا في البطولات الكبرى، إلى ساعة و12 دقيقة كي يحقق فوزه العشرين على منافسه الفرنسي البالغ 38 عاما من أصل عشرين مواجهة بينهما.
وقال ديوكوفيتش عن مواجهاته مع مونفيس الذي يتصدر لائحة ضحايا الصربي من حيث التفوق في المواجهات المباشرة أمام مواطنه جيريمي شاردي (14-0) والإيطالي أندرياس سيبي (12-0) والكندي ميلوش راونيتش (12-0) والأمريكي تايلور فريتس (10-0)، إنه «لعبنا ضد بعض لأعوام عديدة. عرفت غايل منذ أن كنت في الخامسة عشرة من عمري. تواجهنا مرات كثيرة في فئة الناشئين وفي دورات المحترفين وحققت نتائج جيدة ضده، لكننا خضنا بعض المعارك المذهلة».
ويلتقي ديوكوفيتش، المصنف أول في الدورة، في اختباره التالي مع الأمريكي رايلي أوبليكا الفائز على الإيطالي ماتيو أرنالدي 7-6 (11-9) و7-6 (7-4).
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