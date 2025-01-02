تأهل سهل لديوكوفيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بريزبين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬فوزا‭ ‬سهلا‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬غايل‭ ‬مونفيس‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬وبلوغه‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

واحتاج‭ ‬ابن‭ ‬الـ37‭ ‬عاما،‭ ‬الفائز‭ ‬بـ24‭ ‬لقبا‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و12‭ ‬دقيقة‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬فوزه‭ ‬العشرين‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عشرين‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭.‬

وقال‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬عن‭ ‬مواجهاته‭ ‬مع‭ ‬مونفيس‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬لائحة‭ ‬ضحايا‭ ‬الصربي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬جيريمي‭ ‬شاردي‭ (‬14-0‭) ‬والإيطالي‭ ‬أندرياس‭ ‬سيبي‭ (‬12-0‭) ‬والكندي‭ ‬ميلوش‭ ‬راونيتش‭ (‬12-0‭) ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ (‬10-0‭)‬،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬ضد‭ ‬بعض‭ ‬لأعوام‭ ‬عديدة‭. ‬عرفت‭ ‬غايل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمري‭. ‬تواجهنا‭ ‬مرات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وفي‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين‭ ‬وحققت‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬ضده،‭ ‬لكننا‭ ‬خضنا‭ ‬بعض‭ ‬المعارك‭ ‬المذهلة‮»‬‭.‬

ويلتقي‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬في‭ ‬اختباره‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬رايلي‭ ‬أوبليكا‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬7‭-‬6‭ (‬11-9‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭).‬