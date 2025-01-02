وفاة أكبر بطلة أولمبية في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بودابست - (أ ف ب): توفيت أكبر بطلة أولمبية في العالم والناجية من الهولوكوست المجرية أغنيش كيليتي عن 103 أعوام في مستشفى بودابست بالعاصمة المجرية، وذلك وفقا لما أفاد المتحدث باسمها تاماش روث وكالة فرانس برس أمس الخميس، مؤكدا بذلك صحة ما ذكرته نشرته صحيفة (نمزيتي سبورت الرياضية المحلية).
ودخلت الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية في الجمباز، أولها في هلسنكي عام 1952، المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب رئوي، وذلك قبل أيام من إتمامها عامها الرابع بعد المائة الخميس المقبل.
وتبدو قصة حياة كيليتي، بما في ذلك نجاتها من الهولوكوست والمجد الأولمبي الذي حققته، وكأنها سيناريو لفيلم هوليوودي مثير يحكي قصة بطلة لا تنكسر روحها الشجاعة أبدا في مواجهة الشدائد.
وتُعتبر كيليتي لاعبة الجمباز الأكثر نجاحا في المجر بتحقيقها عشر ميداليات أولمبية، بما فيها خمس ذهبيات منها واحدة في أولمبياد هلسنكي 1952 وأربعة في أولمبياد ملبورن 1956، علما أنها حققت هذا الإنجاز بعد تخطيها عامها الثلاثين ضد منافسات أصغر منها بكثير. ولم تكن مطاردة المجد دافعها لممارسة الرياضة بل السفر إلى الخارج، خارج الستار الحديدي للمجر المحكومة من الشيوعيين.
وقالت لوكالة فرانس برس في 2016 «كنت أتنافس ليس حبا بذلك، لكن لأنني أردت أن أرى العالم».
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