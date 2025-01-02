وفاة أكبر بطلة أولمبية في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بودابست‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفيت‭ ‬أكبر‭ ‬بطلة‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والناجية‭ ‬من‭ ‬الهولوكوست‭ ‬المجرية‭ ‬أغنيش‭ ‬كيليتي‭ ‬عن‭ ‬103‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بودابست‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المجرية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬تاماش‭ ‬روث‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بذلك‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ (‬نمزيتي‭ ‬سبورت‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭).‬

ودخلت‭ ‬الفائزة‭ ‬بخمس‭ ‬ذهبيات‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬الجمباز،‭ ‬أولها‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬المستشفى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬التهاب‭ ‬رئوي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬إتمامها‭ ‬عامها‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬المائة‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

وتبدو‭ ‬قصة‭ ‬حياة‭ ‬كيليتي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نجاتها‭ ‬من‭ ‬الهولوكوست‭ ‬والمجد‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬حققته،‭ ‬وكأنها‭ ‬سيناريو‭ ‬لفيلم‭ ‬هوليوودي‭ ‬مثير‭ ‬يحكي‭ ‬قصة‭ ‬بطلة‭ ‬لا‭ ‬تنكسر‭ ‬روحها‭ ‬الشجاعة‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشدائد‭.‬

وتُعتبر‭ ‬كيليتي‭ ‬لاعبة‭ ‬الجمباز‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬بتحقيقها‭ ‬عشر‭ ‬ميداليات‭ ‬أولمبية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬خمس‭ ‬ذهبيات‭ ‬منها‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬هلسنكي‭ ‬1952‭ ‬وأربعة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ملبورن‭ ‬1956،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬حققت‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬تخطيها‭ ‬عامها‭ ‬الثلاثين‭ ‬ضد‭ ‬منافسات‭ ‬أصغر‭ ‬منها‭ ‬بكثير‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬مطاردة‭ ‬المجد‭ ‬دافعها‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬خارج‭ ‬الستار‭ ‬الحديدي‭ ‬للمجر‭ ‬المحكومة‭ ‬من‭ ‬الشيوعيين‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أتنافس‭ ‬ليس‭ ‬حبا‭ ‬بذلك،‭ ‬لكن‭ ‬لأنني‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬