عطل ((فيروسي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ف ب): كشف المدرب الإسباني لنادي أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا أن استعدادات فريقه لمواجهة برنتفورد (3-1) في المرحلة التاسعة عشرة تعطلت بسبب فيروس أصيب به العديد من اللاعبين. وأصيب العديد من نجوم أرسنال بالمرض عشية مواجهة برنتفورد في ختام المرحلة التاسعة عشرة. واستبعد المهاجم الألماني كاي هافيرتس بسبب العدوى، بينما جلس لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس على دكة البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني.
وعانى القائد وصانع الألعاب الدولي النروجي مارتن أوديغارد من الفيروس قبل انطلاق المباراة وعلى الرغم من أنه تمكن من بدئها، ارتكب خطأ بتمريرة قطعها الدنماركي ميكل دامسغارد في منتصف الملعب ومرر الكرة الى الكاميروني براين مبويمو الذي افتتح منها التسجيل.
لكن المدفعجية ردوا بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي غابريال جيزوس والإسباني ميكل ميرينو والبرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي.
وقال أرتيتا عقب المباراة «لقد أثر ذلك على اللاعبين داخل الملعب وخارجه». واضاف «ليس هناك شيئا خطيرًا، لكنه لم يكن الوضع المثالي. فيما يتعلق بالأعراض، كان الأمر واضحًا مع كاي. لم يكن يشعر بأنه على ما يرام على الإطلاق. كانت لديه أعراض واضحة جدًا لذا استبعد عن المباراة، وعاد إلى لندن». وتابع «تحدث هذه الأشياء. في هذه الفترة، هناك دائمًا أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه».
وبدا أرتيتا متفائلا بأن الفيروس انحسر قبل رحلة فريقه إلى برايتون غدا السبت لخوض المرحلة العشرين.
MENAFN02012025000055011008ID1109051012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.