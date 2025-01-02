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عطل ((فيروسي))

1/2/2025 7:15:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لنادي‭ ‬أرسنال‭ ‬ثاني‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقه‭ ‬لمواجهة‭ ‬برنتفورد‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬تعطلت‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬أصيب‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭. ‬وأصيب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬أرسنال‭ ‬بالمرض‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬برنتفورد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭. ‬واستبعد‭ ‬المهاجم‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬بسبب‭ ‬العدوى،‭ ‬بينما‭ ‬جلس‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وعانى‭ ‬القائد‭ ‬وصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬بدئها،‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬بتمريرة‭ ‬قطعها‭ ‬الدنماركي‭ ‬ميكل‭ ‬دامسغارد‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬ومرر‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬الكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬منها‭ ‬التسجيل‭.‬

لكن‭ ‬المدفعجية‭ ‬ردوا‭ ‬بثلاثية‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬والإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬ميرينو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬الآخر‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شيئا‭ ‬خطيرًا،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الوضع‭ ‬المثالي‭. ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأعراض،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬واضحًا‭ ‬مع‭ ‬كاي‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أعراض‭ ‬واضحة‭ ‬جدًا‭ ‬لذا‭ ‬استبعد‭ ‬عن‭ ‬المباراة،‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬لندن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬تحدث‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬هناك‭ ‬دائمًا‭ ‬أشياء‭ ‬تُلقى‭ ‬عليك،‭ ‬عدوى،‭ ‬فيروسات،‭ ‬لذلك‭ ‬أحاول‭ ‬تأخير‭ ‬التشكيلة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬لأنك‭ ‬قد‭ ‬تستيقظ‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬ولسوء‭ ‬الحظ‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬مفاجأة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

وبدا‭ ‬أرتيتا‭ ‬متفائلا‭ ‬بأن‭ ‬الفيروس‭ ‬انحسر‭ ‬قبل‭ ‬رحلة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬برايتون‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬لخوض‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭.‬

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