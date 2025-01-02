البصري يؤكد الجاهزية لاستضافة بطولة كأس العرب الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

قال‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس،‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرسل‭ ‬جميع‭ ‬قوائم‭ ‬الوفود‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬الثانية‭ ‬للدارتس،‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬التأشيرات‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى20‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬2025‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬مصر‭ ‬وموريتانيا‭ ‬كانتا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬أرسلت‭ ‬أسماء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وسيتم‭ ‬إرسال‭ ‬التأشيرات‭ ‬فور‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬بإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متبع‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وأوضح‭ ‬البصري‭ ‬أنّ‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تشكيل‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬المعاونة،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بأداء‭ ‬جميع‭ ‬المهام‭ ‬بكفاءة‭ ‬ودقة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬و100‭ ‬لاعب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬إعداد‭ ‬المدربين‭ ‬والحكام‭ ‬واجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬كأول‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للدارتس،‭ ‬ضمن‭ ‬أجندة‭ ‬بطولاته‭ ‬السنوية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬وتتزامن‭ ‬كالعادة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬المحترفين،‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الدارتس‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتوقع‭ ‬البصري‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬الثانية‭ ‬للدارتس،‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬وفلسطين،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أفريقيا‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬للدارتس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى4‭ ‬نوفمبر2024‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لعبة‭ ‬الدارتس‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الممارسة‭ ‬وتنافساً‭ ‬قوياً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة‭.‬