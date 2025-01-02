البصري يؤكد الجاهزية لاستضافة بطولة كأس العرب الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
قال منذر البصري رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، إن الاتحاد أرسل جميع قوائم الوفود العربية المشاركة في بطولة كأس العرب الثانية للدارتس، إلى اللجنة الأولمبية البحرينية، من أجل الشروع في استخراج التأشيرات للوفود المشاركة في البطولة، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 16 إلى20 من شهر يناير الجاري 2025.
وأضاف أنّ مصر وموريتانيا كانتا من أوائل الدول التي أرسلت أسماء المشاركين في البطولة، وسيتم إرسال التأشيرات فور وصولها إلى الاتحاد العربي للدارتس، الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى كل دولة كما هو متبع من قبل.
وأوضح البصري أنّ التنسيق مع الاتحاد العربي، كان له الأثر الطيب في سهولة الإجراءات والإعداد الجيد للبطولة، حيث جرى تشكيل جميع اللجان المعاونة، والتي تقوم بأداء جميع المهام بكفاءة ودقة، ويتوقع أن يشارك بها أكثر من 10 دول و100 لاعب، بالإضافة إلى تنظيم دورة إعداد المدربين والحكام واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي على هامش البطولة.
وأكد أنّ مملكة البحرين، تحرص على استضافة البطولة بداية كل عام، كأول البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي للدارتس، ضمن أجندة بطولاته السنوية حيث يتم استضافة البطولة للمرة الثانية، وتتزامن كالعادة مع تنظيم مملكة البحرين لبطولة المحترفين، التي يشارك فيها أفضل لاعبي الدارتس في العالم.
وتوقع البصري أن تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العرب الثانية للدارتس، منافسة قوية بين الدول الثلاث البحرين ومصر وفلسطين، كما حدث في بطولة كأس أفريقيا الأولى التي نظمها الاتحاد الأفريقي للدارتس خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى4 نوفمبر2024 في مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنّ لعبة الدارتس تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى الممارسة وتنافساً قوياً على مستوى البطولة.
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