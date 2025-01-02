Friday, 03 January 2025 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منافسات قوية على كأسي الرفاع والدانة... وكؤوس المحافظة الجنوبية وأكاديمية البحرين للفرسان

1/2/2025 7:15:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يترقب‭ ‬عشاق‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬أمسية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬أولى‭ ‬سباقات‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يُقام‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭. ‬يُنظم‭ ‬السباق‭ ‬ضمن‭ ‬الأمسية‭ ‬الـ11‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬السباقات،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬البلاتينيين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭: ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو،‭ ‬شركة‭ ‬هاودن،‭ ‬وشركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭.‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭: ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬طيران‭ ‬تيكسيل،‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ (‬الناقل‭ ‬الرسمي‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ (‬لكزس‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ ‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ (‬الساعة‭ ‬الرسمية‭).‬

حققت‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬استقطبت‭ ‬جياداً‭ ‬عالمية‭ ‬ذات‭ ‬تصنيفات‭ ‬عالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬مدربين‭ ‬وفرسان‭ ‬عالميين‭. ‬وتُعد‭ ‬البطولة‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تدعم‭ ‬تطوير‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬الموسمية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭.‬

تتألف‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬تشمل‭ ‬12‭ ‬شوطاً‭ ‬تُقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الموسم،‭ ‬بواقع‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭. ‬وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬أُقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الجواد‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬سويفت‭ ‬أست‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الأول،‭ ‬والجواد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬‮«‬سينلين‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭.‬

تُختتم‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬وتُحدد‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭.‬

وسيكون‭ ‬الدخول‭ ‬مفتوحًا‭ ‬للجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬حجز‭ ‬التذاكر‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Bahrainturfclub ‭.‬ com ‭.‬

تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬كأسي‭ ‬الرفاع‭ ‬والدانة‭:‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ (‬كأس‭ ‬الدانة‭): ‬يُقام‭ ‬ضمن‭ ‬ثالث‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬مخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭. ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬17‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جياد‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ (‬كأس‭ ‬الرفاع‭) :‬يُقام‭ ‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ضمن‭ ‬رابع‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬ومخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭. ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬من‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬يتضمن‭ ‬السباق‭ ‬6‭ ‬أشواط‭ ‬أخرى‭:‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭: ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭.‬

تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬تترقب‭ ‬الجماهير‭ ‬أداءً‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الجياد‭ ‬لتحقيق‭ ‬أولى‭ ‬الكؤوس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

MENAFN02012025000055011008ID1109051010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث