منافسات قوية على كأسي الرفاع والدانة... وكؤوس المحافظة الجنوبية وأكاديمية البحرين للفرسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يترقب عشاق سباقات الخيل أمسية مميزة مع انطلاق أولى سباقات العام الجديد 2025، حيث يُقام سباق الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، اليوم الجمعة، على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. يُنظم السباق ضمن الأمسية الـ11 من موسم السباقات، بمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم، وذلك بدعم مجموعة من الرعاة البلاتينيين، من بينهم: مجموعة بابكو إنرجيز، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، شركة بيون، بنك البحرين الوطني، شركة سيباركو، شركة هاودن، وشركة يوسف بن أحمد كانو.
كما تشمل الرعاية الذهبية: بنك السلام، بنك البحرين والكويت، طيران تيكسيل، طيران الخليج (الناقل الرسمي)، وشركة إبراهيم خليل كانو (لكزس السيارة الرسمية)، بالإضافة إلى مركز البحرين للمجوهرات – جراند سيكو (الساعة الرسمية).
حققت بطولة البحرين الدولية نجاحات كبيرة في النسخ الثلاث الماضية، حيث استقطبت جياداً عالمية ذات تصنيفات عالية، إلى جانب حضور مدربين وفرسان عالميين. وتُعد البطولة إضافة نوعية تعزز مكانة مملكة البحرين على خريطة رياضة سباق الخيل العالمية، كما تدعم تطوير السباقات المحلية الموسمية التي ينظمها النادي.
تتألف البطولة من سلسلة سباقات تشمل 12 شوطاً تُقام على مدار الموسم، بواقع شوطين في كل سباق. وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أُقيمت يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، حيث فاز الجواد البحريني «سويفت أست» بالشوط الدولي الأول، والجواد الإيرلندي «سينلين» بالشوط الدولي الثاني.
تُختتم البطولة في مارس 2025، وتُحدد النتائج النهائية بناءً على النقاط التي تحصدها الجياد المشاركة في أشواط البطولة.
وسيكون الدخول مفتوحًا للجماهير للاستمتاع بأجواء بطولة البحرين الدولية، مع إمكانية حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني Bahrainturfclub . com .
تشهد النسخة الرابعة لبطولة البحرين الدولية منافسات قوية على كأسي الرفاع والدانة:
. الشوط السابع (كأس الدانة): يُقام ضمن ثالث أشواط بطولة البحرين الدولية، وهو مخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 2000 متر. يشارك فيه 17 جواداً تمثل الإسطبلات البحرينية والخارجية، بما في ذلك جياد سبق لها المشاركة في الموسم الماضي.
. الشوط الثامن (كأس الرفاع) :يُقام برعاية بنك البحرين والكويت، ضمن رابع أشواط بطولة البحرين الدولية، ومخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم. يشارك فيه 18 جواداً من الإسطبلات البحرينية والخارجية.
إلى جانب أشواط بطولة البحرين الدولية، يتضمن السباق 6 أشواط أخرى:
. الشوط الأول: لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1200 متر.
. الشوط الثاني: كأس شركة تشارلز راسل سبيجليز، لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1000 متر مستقيم.
. الشوط الثالث: كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، للفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر.
. الشوط الرابع: كأس أكاديمية البحرين للفرسان، لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر.
. الشوط الخامس: كأس المحافظة الجنوبية، لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1600 متر.
. الشوط السادس: لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 2000 متر.
تُعد هذه الأمسية فرصة مثالية للاستمتاع بمنافسات قوية، حيث تترقب الجماهير أداءً مميزاً من نخبة الجياد لتحقيق أولى الكؤوس في عام 2025.
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