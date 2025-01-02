منافسات قوية على كأسي الرفاع والدانة... وكؤوس المحافظة الجنوبية وأكاديمية البحرين للفرسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يترقب‭ ‬عشاق‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬أمسية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬أولى‭ ‬سباقات‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يُقام‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭. ‬يُنظم‭ ‬السباق‭ ‬ضمن‭ ‬الأمسية‭ ‬الـ11‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬السباقات،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬البلاتينيين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭: ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬شركة‭ ‬سيباركو،‭ ‬شركة‭ ‬هاودن،‭ ‬وشركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭.‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭: ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬طيران‭ ‬تيكسيل،‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ (‬الناقل‭ ‬الرسمي‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ (‬لكزس‭ ‬السيارة‭ ‬الرسمية‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ – ‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ (‬الساعة‭ ‬الرسمية‭).‬

حققت‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬استقطبت‭ ‬جياداً‭ ‬عالمية‭ ‬ذات‭ ‬تصنيفات‭ ‬عالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬مدربين‭ ‬وفرسان‭ ‬عالميين‭. ‬وتُعد‭ ‬البطولة‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬تدعم‭ ‬تطوير‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬الموسمية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭.‬

تتألف‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬سباقات‭ ‬تشمل‭ ‬12‭ ‬شوطاً‭ ‬تُقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الموسم،‭ ‬بواقع‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭. ‬وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬أُقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الجواد‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬سويفت‭ ‬أست‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الأول،‭ ‬والجواد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬‮«‬سينلين‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭.‬

تُختتم‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬وتُحدد‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭.‬

وسيكون‭ ‬الدخول‭ ‬مفتوحًا‭ ‬للجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬حجز‭ ‬التذاكر‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ Bahrainturfclub ‭.‬ com ‭.‬

تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬كأسي‭ ‬الرفاع‭ ‬والدانة‭:‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ (‬كأس‭ ‬الدانة‭): ‬يُقام‭ ‬ضمن‭ ‬ثالث‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬مخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭. ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬17‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جياد‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ (‬كأس‭ ‬الرفاع‭) :‬يُقام‭ ‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ضمن‭ ‬رابع‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬ومخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭. ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬من‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬أشواط‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬يتضمن‭ ‬السباق‭ ‬6‭ ‬أشواط‭ ‬أخرى‭:‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭: ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬تشارلز‭ ‬راسل‭ ‬سبيجليز،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للفرسان،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭: ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭.‬

تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬تترقب‭ ‬الجماهير‭ ‬أداءً‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬الجياد‭ ‬لتحقيق‭ ‬أولى‭ ‬الكؤوس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬