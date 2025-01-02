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بنك البحرين الوطني يقدم دعمه لنقل جماهير المنتخب

1/2/2025 7:15:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لخليجي‭ ‬26‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬لضمان‭ ‬الوجود‭ ‬الجماهيري‭ ‬ومؤازرة‭ ‬وتشجيع‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭) ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المهمة‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬الرفيع‭ ‬للبنك‭ ‬والتزامه‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬التواجد‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬المساهمة‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لدور‭ ‬الجماهير‭ ‬أثر‭ ‬بارز‭ ‬خلال‭ ‬وجودهم‭ ‬لمؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

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