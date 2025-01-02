بنك البحرين الوطني يقدم دعمه لنقل جماهير المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) تقديم الدعم لنقل الجماهير إلى المباراة النهائية لخليجي 26 المقامة حاليًا في الكويت. ويأتي هذا الدعم لضمان الوجود الجماهيري ومؤازرة وتشجيع منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي (خليجي 26) خلال هذه المباراة المهمة.
ويعكس هذا الدعم التعاون الوثيق بين إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم وبنك البحرين الوطني في خطوة لتوفير كل سبل الدعم للمنتخب الوطني كما تجسد هذه الخطوة الحس الوطني الرفيع للبنك والتزامه بدعم المبادرات الوطنية.
ومن شأن التواجد الجماهيري خلف المنتخب المساهمة بلا شك في تشجيع لاعبي المنتخب الوطني لبذل المزيد من الجهود وتحقيق التطلعات، حيث كان لدور الجماهير أثر بارز خلال وجودهم لمؤازرة المنتخب في السابق.
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