Friday, 03 January 2025 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحرق يتفوق على الأهلي.. والنويدرات يغرّد في الصدارة

1/2/2025 7:15:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تفوق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬112/105‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬29-25‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬38-19‭) ‬للمحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬18-32‭) ‬للأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬27-29‭) ‬للأهلي‭. ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬44‭ ‬نقطة،‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬الأهلي‭ ‬توماس‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬و‭ ‬جوردون‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬أما‭ ‬الأهلي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭.‬

النويدرات‭ ‬والبحرين

عزّز‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬صدارته‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬90/49‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬محققًا‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬البحرين‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬خمس‭ ‬نقاط،‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬

MENAFN02012025000055011008ID1109051006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث