المحرق يتفوق على الأهلي.. والنويدرات يغرّد في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تفوق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬112/105‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬29-25‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬38-19‭) ‬للمحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬18-32‭) ‬للأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬27-29‭) ‬للأهلي‭. ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬44‭ ‬نقطة،‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬الأهلي‭ ‬توماس‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬و‭ ‬جوردون‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬أما‭ ‬الأهلي‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭.‬

النويدرات‭ ‬والبحرين

عزّز‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬صدارته‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬90/49‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬محققًا‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬البحرين‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬خمس‭ ‬نقاط،‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

مباراتا‭ ‬اليوم

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والاتحاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬