المحرق يتفوق على الأهلي.. والنويدرات يغرّد في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تفوق فريق المحرق على منافسه الأهلي بنتيجة (112/105) في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (29-25)، لصالح المحرق، والفترة الثانية (38-19) للمحرق، والفترة الثالثة (18-32) للأهلي، والفترة الرابعة (27-29) للأهلي. وكان أفضل المسجلين في صفوف المحرق ميتشل بتسجيله 44 نقطة، ومحمد أمير بتسجيله 21 نقطة، وفي الأهلي توماس 34 نقطة و جوردون 27 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المحرق على نقطتين، ورفع رصيده إلى تسع نقاط، أما الأهلي أصبح في رصيده ست نقاط.
النويدرات والبحرين
عزّز فريق النويدرات صدارته لدوري زين لكرة السلة للدرجة الثانية بفوزه على البحرين بنتيجة (90/49).
وبهذا الفوز حصل فريق النويدرات على نقطتين محققًا الفوز الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، أما البحرين أصبح في رصيده خمس نقاط، من فوز وثلاث هزائم.
مباراتا اليوم
تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لدوري زين لكرة السلة للدرجتين الأولى والثانية، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين سماهيج ومدينة عيسى عند الساعة السادسة مساءً، والثانية تجمع بين الحالة والاتحاد عند الساعة الثامنة مساءً.
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