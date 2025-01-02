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18 ألف تذكرة حصة البحرين لنهائي خليجي ٢٦

1/2/2025 7:15:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توضيح‭ ‬النقاط‭ ‬الآتية،‭ ‬والتي‭ ‬تخص‭ ‬آلية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬والمقررة‭ ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ومنتخب‭ ‬عمان،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الدولي‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭:‬

أولاً‭: ‬عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماعات‭ ‬متعددة‭ ‬دامت‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬المكلفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتذاكر‭ ‬مباريات‭ ‬بطولة‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬؛‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬وحصول‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الحصة‭ ‬المخصصة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬بالكامل‭.‬

ثانيًا‭: ‬أبدت‭ ‬الشركة‭ ‬المكلفة‭ ‬بطرح‭ ‬التذاكر‭ ‬تعاونًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وخصصت‭ ‬حصة‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬الشركة‭ ‬ببيع‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬الثامر‭ ‬للسفريات‭ ‬والسياحة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بسعر‭ ‬التكلفة‭ ‬دون‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فرصة‭ ‬شراء‭ ‬تذاكر‭ ‬المدرجات‭ ‬العامة‭ ‬متاحة‭ ‬أيضًا‭ ‬للجماهير‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬عبر‭ ‬شرائهم‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمواقع‭ ‬الرسمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ومنها‭ ‬تطبيق‭ (‬حياكم‭).‬

ثالثًا‭: ‬يوجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ومن‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬لنقل‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬الثامر‭ ‬للسفريات‭ ‬والسياحة‮»‬‭ ‬لشراء‭ ‬التذاكر‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجماهير‭ ‬التي‭ ‬ستنقلها‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبلها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الفرصة‭ ‬أيضًا‭ ‬متاحة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬بالحضور‭ ‬برًا‭ ‬أو‭ ‬جوًا‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬لشراء‭ ‬التذاكر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬الثامر‭ ‬للسفريات‭ ‬والسياحة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬التذاكر‭ ‬ستكون‭ ‬متوفرة‭ ‬للشراء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.‬

رابعًا‭: ‬يؤكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬استمرار‭ ‬مساعيه‭ ‬لزيادة‭ ‬حصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يثمن‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬عاليًا‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬الغفير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬أو‭ ‬تفاعلها‭ ‬بمختلف‭ ‬المنصات‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتصالاتها‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وينوه‭ ‬بما‭ ‬شكله‭ ‬هذا‭ ‬الالتفاف‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬محفز‭ ‬وداعم‭ ‬أساس‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬كما‭ ‬يثني‭ ‬على‭ ‬تحملهم‭ ‬عناء‭ ‬السفر‭ ‬ومشقته‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬جسد‭ ‬حسهم‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬مؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬استحقاقه‭ ‬الخليجي‭.‬

خامسًا‭: ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬جاءت‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬حصتها‭ ‬كاملة،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬عدم‭ ‬مقدرته‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الشراء،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬متمنين‭ ‬التوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستحظى‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬بمساندة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة‭ ‬منتظرة‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬ستزدان‭ -‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭- ‬بفرحة‭ ‬هذه‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬ستعكس‭ ‬فرحة‭ ‬الوطن‭ ‬بأكمله‭.‬

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