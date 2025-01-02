18 ألف تذكرة حصة البحرين لنهائي خليجي ٢٦

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يود الاتحاد البحريني لكرة القدم توضيح النقاط الآتية، والتي تخص آلية الحصول على تذاكر المباراة النهائية لكأس الخليج العربي (خليجي 26)، والمقررة بين منتخبنا الوطني ومنتخب عمان، يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير 2024 على استاد جابر الدولي بدولة الكويت:
أولاً: عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعات متعددة دامت ساعات طويلة مع الشركة المكلفة من قبل الاتحاد الخليجي لكرة القدم بتذاكر مباريات بطولة (خليجي 26)؛ وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الخيارات التي تتيح للجماهير البحرينية الحصول على التذاكر بكل سهولة ويسر، وحصول الجماهير البحرينية على الحصة المخصصة للاتحاد البحريني بالكامل.
ثانيًا: أبدت الشركة المكلفة بطرح التذاكر تعاونًا كبيرًا مع الاتحاد، وخصصت حصة بلغت 18 ألف تذكرة للجماهير البحرينية لنهائي بطولة (خليجي 26)، على أن تسمح الشركة ببيع جميع هذه التذاكر في البحرين عبر «مكتب الثامر للسفريات والسياحة»، وذلك بسعر التكلفة دون رسوم إضافية، على أن تكون فرصة شراء تذاكر المدرجات العامة متاحة أيضًا للجماهير الراغبة في ذلك، عبر شرائهم لها من خلال التطبيقات والمواقع الرسمية المعتمدة للجنة المنظمة والاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومنها تطبيق (حياكم).
ثالثًا: يوجه الاتحاد جميع الجهات والمؤسسات ومن قدم الدعم لنقل الجماهير إلى التنسيق مع «مكتب الثامر للسفريات والسياحة» لشراء التذاكر الخاصة بالجماهير التي ستنقلها هذه الجهات من خلال الرعاية والدعم المقدم من قبلها، على أن تكون الفرصة أيضًا متاحة لمن يرغب بالحضور برًا أو جوًا بشكل شخصي إلى الكويت لشراء التذاكر بشكل مباشر من «مكتب الثامر للسفريات والسياحة»، إذ إن التذاكر ستكون متوفرة للشراء من قبل جميع الجماهير البحرينية دون استثناء.
رابعًا: يؤكد الاتحاد استمرار مساعيه لزيادة حصة البحرين في المباراة النهائية، في وقت يثمن فيه الاتحاد عاليًا الإقبال الكبير الذي أبدته الجماهير البحرينية من خلال حضورها الغفير في المباريات الماضية أو تفاعلها بمختلف المنصات أو من خلال اتصالاتها المستمرة مع الاتحاد، وينوه بما شكله هذا الالتفاف من عامل محفز وداعم أساس للمنتخب الوطني داخل المستطيل الأخضر، كما يثني على تحملهم عناء السفر ومشقته خلال المباريات الماضية بما جسد حسهم الوطني الكبير وحرصهم على مؤازرة المنتخب الوطني في استحقاقه الخليجي.
خامسًا: جميع هذه الخطوات والمبادرات التي قام بها الاتحاد جاءت للتأكد من حصول الجماهير البحرينية على حصتها كاملة، كما يؤكد الاتحاد عدم مقدرته على استيفاء جميع عمليات الإقبال على الشراء، خاصة مع الطلب المتزايد مع وصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية، متمنين التوفيق للمنتخب الوطني في لقائه أمام عمان في المباراة النهائية التي ستحظى بلا شك بمساندة جماهيرية كبيرة منتظرة في مدرجات استاد جابر الدولي التي ستزدان -إن شاء الله- بفرحة هذه الجماهير التي ستعكس فرحة الوطن بأكمله.
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