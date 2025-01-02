مليون دولار لبطل ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت – (وام): أعلن جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، تخصيص جائزة مالية قدرها مليون دولار، لبطل النسخة الحالية من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26»، التي تختتم غدا السبت في الكويت، بالمباراة النهائية بين المنتخبين البحريني والعماني، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى لهداف البطولة وأفضل لاعب وحارس.
وأوضح الرميحي في تصريح أمس بالكويت، أن المنتخب العماني لن يحصل على النسخة الأصلية للكأس في حال نجح في تحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاته في البطولة بعد تعديل هذا البند في اللوائح الجديدة للاتحاد الخليجي، وسيتم تسليمه نسخة منها.
وأشار إلى وجود تصور خاص من الاتحاد الخليجي لكرة القدم في الفترة المقبلة، لإحياء بطولات الفئات السنية على مستوى المنطقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الاتحاد على دعم استمرارية دوري أبطال الخليج للأندية في السنوات المقبلة، وتطوير هذه المسابقة، آملاً في عودة الأندية الكبرى الى المشاركة في منافساته.
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