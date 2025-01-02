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مليون دولار لبطل ((خليجي 26))

1/2/2025 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬جاسم‭ ‬الرميحي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لبطل‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬لهداف‭ ‬البطولة‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وحارس‭.‬

وأوضح‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أمس‭ ‬بالكويت،‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬لن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الأصلية‭ ‬للكأس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬الجديدة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسليمه‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تصور‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لإحياء‭ ‬بطولات‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استمرارية‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منافساته‭.‬

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