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((طيران الخليج)) تشغل تسع رحلات لنقل المشجعين إلى الكويت

1/2/2025 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تشغيل‭ ‬18‭ ‬رحلة‭ ‬ذهابًا‭ ‬وإيابًا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي‭ ‬لنقل‭ ‬المشجعين‭ ‬لمؤازرة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيق‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬غدا‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وتأمين‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬والافراد‭ ‬حيث‭ ‬اتيح‭ ‬التسجيل‭ ‬المجاني‭ ‬لهذه‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬رحلاتها‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬تلبية‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬

وأكدت‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬مضاعفة‭ ‬طاقتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للرحلات‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬الكويت،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طاقم‭ ‬الضيافة،‭ ‬الطاقم‭ ‬الأرضي،‭ ‬المهندسين،‭ ‬وخدمات‭ ‬المناولة‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الدوليين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تكثيف‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬وتوفير‭ ‬رحلة‭ ‬سفر‭ ‬آمنة‭ ‬للمسافرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلاتها‭.‬

وأعربت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬مع‭ ‬تمنياتها‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬التوفيق‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬حاملًا‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭.‬

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