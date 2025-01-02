((طيران الخليج)) تشغل تسع رحلات لنقل المشجعين إلى الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تشغيل 18 رحلة ذهابًا وإيابًا إلى مطار الكويت الدولي لنقل المشجعين لمؤازرة منتخب البحرين في المباراة النهائية لـ«خليجي 26» ضد منتخب سلطنة عُمان الشقيق والتي ستقام غدا السبت، في استاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت وتأمين عودتهم إلى مملكة البحرين يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025.
وتأتي هذه الجهود، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية وبدعم من طيران الخليج وعدد من الرعاة من الشركات الخاصة والافراد حيث اتيح التسجيل المجاني لهذه الرحلات من خلال اللجنة الاولمبية بالإضافة إلى قيام طيران الخليج بزيادة عدد رحلاتها المتجهة إلى دولة الكويت تلبية إلى الطلب المتزايد من الجمهور.
وأكدت الناقلة الوطنية مضاعفة طاقتها الاستيعابية للرحلات المتجهة إلى الكويت، مع تعزيز جميع الخدمات المرتبطة بما في ذلك طاقم الضيافة، الطاقم الأرضي، المهندسين، وخدمات المناولة في مطاري البحرين والكويت الدوليين، حيث سيتم تكثيف هذه الجهود خلال يومي السبت والأحد لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي المهم وتوفير رحلة سفر آمنة للمسافرين على متن رحلاتها.
وأعربت طيران الخليج عن شكرها وتقديرها لكافة الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث، مع تمنياتها للمنتخب الوطني التوفيق والفوز في نهائي «خليجي 26» والعودة إلى أرض الوطن حاملًا كأس البطولة.
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