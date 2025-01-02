منتخبنا يختتم تحضيراته اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬تحضيراته‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لخليجي‭ ‬26‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الدولي‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭.‬

‭ ‬واستأنف‭ ‬المنتخب‭ ‬أمس‭ ‬تدريباته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬القادسية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬ومعنويات‭ ‬عالية‭ ‬وتركيز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الختامية‭.‬

وقاد‭ ‬المران‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬والطاقم‭ ‬المعاون،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬النواحي‭ ‬الخططية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمباراة‭ ‬عمان‭.‬

‭ ‬وتنتظر‭ ‬المنتخب‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التحضير‭ ‬النفسي‭ ‬والذهني‭ ‬والتركيز‭ ‬الكبير‭ ‬نحو‭ ‬الظفر‭ ‬بالكأس‭.‬

المؤتمر‭ ‬الصحفي

يعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬عمان،‭ ‬ضمن‭ ‬نهائي‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬وسيحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬وقائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭.‬

وسيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬عند‭ ‬1‭:‬20‭ ‬ظهرًا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرئيس‭ ‬للبطولة،‭ ‬فيما‭ ‬يعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمنتخب‭ ‬عمان‭ ‬عند‭ ‬1‭ ‬ظهرًا‭.‬

ولن‭ ‬تشهد‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬بعد‭ ‬التتويج،‭ ‬وسيتم‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬اللقاءات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الفلاش‮»‬‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المختلطة‭.‬