منتخبنا يختتم تحضيراته اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لخوض المباراة النهائية لخليجي 26 أمام المنتخب العماني، والمقرر أن تقام غدا السبت عند 7 مساء على استاد جابر الدولي بدولة الكويت.
واستأنف المنتخب أمس تدريباته خلال الفترة المسائية على استاد نادي القادسية، وسط أجواء حماسية ومعنويات عالية وتركيز كبير على المباراة الختامية.
وقاد المران المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، والطاقم المعاون، على أن يخوض المنتخب اليوم «الجمعة» التدريب الأخير بمشاركة جميع اللاعبين، والتركيز على تطبيق النواحي الخططية والتكتيكية الخاصة بمباراة عمان.
وتنتظر المنتخب مباراة مهمة نحو الحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وهو ما يؤكد أهمية التحضير النفسي والذهني والتركيز الكبير نحو الظفر بالكأس.
المؤتمر الصحفي
يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخبنا مع عمان، ضمن نهائي خليجي 26، وسيحضر المؤتمر مدرب منتخبنا دراغان تالاييتش وقائد منتخبنا سيد ضياء سعيد.
وسيعقد المؤتمر عند 1:20 ظهرًا في فندق كراون بلازا مقر المركز الإعلامي الرئيس للبطولة، فيما يعقد المؤتمر الصحفي لمنتخب عمان عند 1 ظهرًا.
ولن تشهد المباراة النهائية مؤتمرا صحفيا بعد التتويج، وسيتم الاقتصار على اللقاءات في منطقة «الفلاش» علاوة على المنطقة المختلطة.
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