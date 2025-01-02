السيد عطاف يجري مكالمات هاتفية مع نظرائه من تونس، موريتانيا و ليبيا

أجرى الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم، مكالمات هاتفية مع نظرائه من كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذا دولة ليبيا.

وخلال هذه المكالمات، هنأ السيّد وزير الدولة أشقاءه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، مُعربا عن تمنياته لهم بدوام الصحة والعافية، وبالمزيد من الازدهار والرقي والتكامل لشعوب المنطقة المغاربية.

وقد شكلت هذه الاتصالات الهاتفية فرصة لإطلاع الدول المغاربية الشقيقة على برنامج عمل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن الأممي خلال شهر يناير، وكذا التشاور معهم حول عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبهم، بادل وزراء خارجية الدول المغاربية الشقيقة تهاني العام الجديد مع السيد وزير الدولة، وأعربوا عن دعمهم التام للجزائر بمناسبة ترؤسها لمجلس الأمن متطلعين لنجاحها في الاضطلاع بهذه المهمة النبيلة بما يخدم القضايا العربية والإفريقية والسلم والأمن في المعمورة. كما أشادوا بجهود الجزائر من موقعها بمجلس الأمن، لاسيما في ظل الظرف الدولي الراهن وما يسومه من تراكم واستفحال الاستقطابات والصراعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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