الأسواق الأوروبية تغلق أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية أولى جلسات في العام الجديد اليوم الخميس على ارتفاع.



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.11 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 510.73 نقطة في نهاية التعاملات، معوضاً الخسائر السابقة مع إعادة فتح البورصات الإقليمية بعد عطلة رأس السنة الجديدة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وتمكن مؤشر كاك 40 الفرنسي من تعويض الخسائر السابقة، وزاد بنحو 13.02 نقطة أو بنسبة 0.18 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7393.76 نقطة، كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 115.52 نقطة أو بنسبة 0.58 بالمئة إلى مستوى 20024.66 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 87.07 نقطة أو بنسبة 1.07 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8260.09 نقطة.