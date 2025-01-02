الأسواق الأوروبية تغلق أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية أولى جلسات التداول
في العام الجديد اليوم الخميس على ارتفاع.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.11 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 510.73 نقطة في نهاية التعاملات، معوضاً الخسائر السابقة مع إعادة فتح البورصات الإقليمية بعد عطلة رأس السنة الجديدة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وتمكن مؤشر كاك 40 الفرنسي من تعويض الخسائر السابقة، وزاد بنحو 13.02 نقطة أو بنسبة 0.18 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7393.76 نقطة، كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 115.52 نقطة أو بنسبة 0.58 بالمئة إلى مستوى 20024.66 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 87.07 نقطة أو بنسبة 1.07 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8260.09 نقطة.
MENAFN02012025000208011052ID1109050509
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.