تطورات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين اليوم الخميس أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".



في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن هناك تقدما بطيئا في مفاوضات التبادل، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق.



من جهته ذكر موقع واللا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن إرسال فريق للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة، كما نقل عنهم أن تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة هو الذي دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.



بدورها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن نتنياهو قرر عقد اجتماع خاص غدا الجمعة بشأن الأسرى والمفقودين.



وأضافت الصحيفة أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين أخبر عائلاتهم بعدم صحة الأنباء عن وصول مفاوضات الصفقة لطريق مسدود، وقال لهم إن المفاوضات مستمرة وسط حالة من التعتيم، مؤكدا أن المفاوضات تهدف لإعادة الجميع رغم رفض الحكومة إنهاء الحرب.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بمنح فريق التفاوض صلاحية كاملة لإبرام اتفاق يعيد جميع المحتجزين، وشددت على أنه يجب عدم إضاعة فرصة أخرى لإعادتهم.



وعلى مدار أكثر من عام، أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عنه بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الجزيرة