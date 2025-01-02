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بلدية إربد: إغلاق جزئي لشارع بغداد غداَ الجمعة

1/2/2025 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - أعلنت بلدية إربد الكبرى عن إغلاق جزء من شارع بغداد صباح يوم غدٍ الجمعة، يبدأ من تقاطع شارع بغداد مع شارع الملك عبدالله الثاني (إشارة الملكية) وحتى مقر البريد الأردني.


وأشارت البلدية إلى أن إغلاق الشارع يأتي ضمن الإجراءات التي تهدف إلى استكمال إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن ركن مركباتهم في شارع بغداد تفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن أعمال الإزالة.


وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية مستمرة بحملة لإزالة اللوحات والآرمات الإعلانية المخالفة، والمنتشرة في مختلف المناطق التابعة لحدود البلدية، وتهدف لإزالة جميع المخالفات على الأرصفة والجزر الوسطية.


وأوضح التل، أن إزالة بعض اللوحات يحتاج إلى عمليات قص للحديد وفصلها عن الأعمدة، ناهيك عن التكلفة المالية للحملة، وعليه تم تحميل التكلفة المالية لإزالة المخالفات لأصحاب اللوحات والآرمات المخالفة.

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