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الصدر: كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام

1/2/2025 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الخميس، بأن كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام، مشيرا الى أن الحكومات لا تمثل الشعوب على الإطلاق.
وقال الصدر في تغريدة له نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "لا ينبغي علينا نحن المسلمين توجيه أسلحتنا نحو الشعوب الغربية، بما فيها الشعب الأمريكي بسبب أن الشعوب العربية تعاني من الإرهاب الغربي الأمريكي أو الصهيوني فهذا مخالف لأخلاق ديننا، أكيد".
وأضاف أن "معظم الشعب الأمريكي يعتبر من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ومن الرافضين للإرهاب الصهيوني ولدعم حكومتهم لهذا الكيان المجرم".


وتابع أن "كل من يحاول الانتقام من المدنيين، لا يمثل الإسلام، سواء ما حدث في (نيو أورليانز) أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أن "الحكومات لا تمثل الشعوب على الإطلاق لا في أمريكا ولا في غيرها".


هذا وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثا مروعا، وقع في الحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما وقلب منطقة السياحة ذات الأهمية الاقتصادية للمدينة.


وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل 15 شخصا في الهجوم.

RT

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