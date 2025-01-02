زراعة الوسطية تدعو المزارعين لاتخاذ اجراءات للتقليل من أضرار الصقيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت مديرية زراعة لواء الوسطية المزارعين
في اللواء لاتخاذ اجراءات احترازية للتقليل من الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة والصقيع.
وقال مدير زراعة الوسطية قتيبة عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه يجب توخي الحذر عند استخدام الأسمدة خلال فترى الصقيع؛ لأن النباتات تكون في حالة نمو بطيء، وحيث أنه يمكن استخدام الأسمدة التي تساعد في دعم النباتات ومساعدتها على مقاومة الصقيع دون إجهادها، ومنها الأسمدة البوتاسية والفسفورية، والأسمدة العضوية المتحللة والرش الورقي بالأسمدة الدقيقة والأسمدة التي تحتوي على الأحماض الأمينية أو مستخلصات الأعشاب البحرية.
وأضاف عبيدات، أنه يجب تجنب الأسمدة النيتروجينية (N) بكميات كبيرة أثناء الصقيع، لأنها تحفز نموًا جديدًا أكثر عرضة للتلف بسبب البرد، وضرورة إضافة الأسمدة في أوقات دافئة نسبيًا خلال النهار لضمان امتصاصها بشكل أفضل.
وشدد، على ضرورة ري النباتات بعد التسميد لمنع تراكم الأملاح في التربة، وحيث أن التوقيت المثالي للتسميد قبل فترة الصقيع بأيام لتقوية النباتات، وإذا بدأ الصقيع بالفعل، استخدم أسمدة خفيفة وسريعة الامتصاص، مثل الرش الورقي.
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