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زراعة الوسطية تدعو المزارعين لاتخاذ اجراءات للتقليل من أضرار الصقيع

1/2/2025 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الوسطية المزارعين في اللواء لاتخاذ اجراءات احترازية للتقليل من الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة والصقيع.


وقال مدير زراعة الوسطية قتيبة عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه يجب توخي الحذر عند استخدام الأسمدة خلال فترى الصقيع؛ لأن النباتات تكون في حالة نمو بطيء، وحيث أنه يمكن استخدام الأسمدة التي تساعد في دعم النباتات ومساعدتها على مقاومة الصقيع دون إجهادها، ومنها الأسمدة البوتاسية والفسفورية، والأسمدة العضوية المتحللة والرش الورقي بالأسمدة الدقيقة والأسمدة التي تحتوي على الأحماض الأمينية أو مستخلصات الأعشاب البحرية.


وأضاف عبيدات، أنه يجب تجنب الأسمدة النيتروجينية (N) بكميات كبيرة أثناء الصقيع، لأنها تحفز نموًا جديدًا أكثر عرضة للتلف بسبب البرد، وضرورة إضافة الأسمدة في أوقات دافئة نسبيًا خلال النهار لضمان امتصاصها بشكل أفضل.


وشدد، على ضرورة ري النباتات بعد التسميد لمنع تراكم الأملاح في التربة، وحيث أن التوقيت المثالي للتسميد قبل فترة الصقيع بأيام لتقوية النباتات، وإذا بدأ الصقيع بالفعل، استخدم أسمدة خفيفة وسريعة الامتصاص، مثل الرش الورقي.

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