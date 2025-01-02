القهوة بالليمون على الريق.. مفيدة أم مضرة؟

(MENAFN
- Khaberni) تناول القهوة بالليمون على الريق هو موضوع يثير الكثير من الجدل، حيث تتباين الآراء حول فوائده وأضراره، والتي تعتمد بشكل كبير على الحالة الصحية للفرد.
خبرني - بحسب استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة ليندا جاد الحق، فإن تناول القهوة بالليمون على معدة فارغة قد يؤدي إلى تهيج المعدة وزيادة الحموضة.
كما أضافت أن شرب الكافيين على الريق يمكن أن يزيد من مستويات القلق والتوتر، كما أنه قد يتسبب في تهيج القولون العصبي وتقليل الشهية.
فوائد القهوة بالليمون رغم التحذيرات بشأن تناولها على الريق، تشير الدكتورة ليندا إلى أن القهوة بالليمون يمكن أن تقدم فوائد صحية عند تناولها في الأوقات المناسبة. وتشمل فوائدها ما يلي:
-زيادة التركيز والطاقة: تساعد القهوة بالليمون على تحسين مستويات التركيز واليقظة، مما يمنح الجسم طاقة ونشاطًا طوال اليوم.
-تعزيز الجهاز المناعي: بفضل محتوى الليمون من فيتامين سي، تعمل القهوة بالليمون على تعزيز الجهاز المناعي وتقوية قدرة الجسم على محاربة الأمراض.
-تحسين حركة المعدة: تساعد في تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشاكل الإمساك بفضل خصائص الليمون والمغذيات الأخرى.
-مضاد للأكسدة: تحتوي القهوة والليمون على مضادات أكسدة تحارب الشوارد الحرة، مما يساهم في حماية الجسم من أضرارها.
-حماية من نزلات البرد: يساهم فيتامين سي في الليمون في الوقاية من نزلات البرد وأدوار الإنفلونزا.
-تحفيز حرق الدهون: تساعد القهوة بالليمون في تحفيز الجسم على حرق الدهون، مما قد يسهم في فقدان الوزن.
-تخفيف الصداع الناتج عن نقص الكافيين: يمكن أن تساعد القهوة بالليمون في تخفيف الصداع الذي يحدث بسبب نقص الكافيين، وخاصة في حالات الإقلاع المفاجئ عن تناول القهوة.
في حين أن القهوة بالليمون قد تقدم فوائد صحية عند تناولها في أوقات مناسبة، من الأفضل تجنب تناولها على الريق، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو القولون. كما ينبغي مراعاة الحالة الصحية العامة للفرد قبل تضمين هذا المشروب في نظامه الغذائي اليومي.
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