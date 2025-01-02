القهوة بالليمون على الريق.. مفيدة أم مضرة؟

MENAFN - Khaberni) تناول القهوة بالليمون على الريق هو موضوع يثير الكثير من الجدل، حيث تتباين الآراء حول فوائده وأضراره، والتي تعتمد بشكل كبير على الحالة الصحية للفرد.

خبرني - بحسب استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة ليندا جاد الحق، فإن تناول القهوة بالليمون على معدة فارغة قد يؤدي إلى تهيج المعدة وزيادة الحموضة.



كما أضافت أن شرب الكافيين على الريق يمكن أن يزيد من مستويات القلق والتوتر، كما أنه قد يتسبب في تهيج القولون العصبي وتقليل الشهية.

فوائد القهوة بالليمون رغم التحذيرات بشأن تناولها على الريق، تشير الدكتورة ليندا إلى أن القهوة بالليمون يمكن أن تقدم فوائد صحية عند تناولها في الأوقات المناسبة. وتشمل فوائدها ما يلي:

-زيادة التركيز والطاقة: تساعد القهوة بالليمون على تحسين مستويات التركيز واليقظة، مما يمنح الجسم طاقة ونشاطًا طوال اليوم.

-تعزيز الجهاز المناعي: بفضل محتوى الليمون من فيتامين سي، تعمل القهوة بالليمون على تعزيز الجهاز المناعي وتقوية قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

-تحسين حركة المعدة: تساعد في تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشاكل الإمساك بفضل خصائص الليمون والمغذيات الأخرى.

-مضاد للأكسدة: تحتوي القهوة والليمون على مضادات أكسدة تحارب الشوارد الحرة، مما يساهم في حماية الجسم من أضرارها.

-حماية من نزلات البرد: يساهم فيتامين سي في الليمون في الوقاية من نزلات البرد وأدوار الإنفلونزا.

-تحفيز حرق الدهون: تساعد القهوة بالليمون في تحفيز الجسم على حرق الدهون، مما قد يسهم في فقدان الوزن.

-تخفيف الصداع الناتج عن نقص الكافيين: يمكن أن تساعد القهوة بالليمون في تخفيف الصداع الذي يحدث بسبب نقص الكافيين، وخاصة في حالات الإقلاع المفاجئ عن تناول القهوة.

في حين أن القهوة بالليمون قد تقدم فوائد صحية عند تناولها في أوقات مناسبة، من الأفضل تجنب تناولها على الريق، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو القولون. كما ينبغي مراعاة الحالة الصحية العامة للفرد قبل تضمين هذا المشروب في نظامه الغذائي اليومي.