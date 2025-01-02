أسرار العلاج بالحجامة.. كيف تعمل وما فوائدها؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد العلاج بالحجامة من تقنيات الطب التقليدي التي تستخدم قوة الشفط لرفع الدم إلى سطح الجلد، مما يساعد في تحفيز الاستجابة الطبيعية للشفاء في المناطق المعالجة ولتخفيف الألم وتحسين الحالة الصحية.

يعود تاريخ الحجامة إلى آلاف السنين، حيث كانت تستخدم في الصين وشرق آسيا كطريقة للعلاج. كما يطلق على العلاج بالحجامة بعض الأسماء الأخرى مثل "الحجامة الجافة" أو "العلاج بالأكواب".

كيف يعمل العلاج بالحجامة؟

يتمثل العلاج بالحجامة في وضع أكواب خاصة على الجلد، إذ يتم شفط الهواء داخل الأكواب مما يؤدي إلى سحب الجلد إلى الأعلى.

هذه العملية تساعد في تحسين الدورة الدموية، وتخفيف التوتر العضلي، وتخفيف الالتهابات. إلا أن الخبراء لا يزالون يبحثون في كيفية تأثير الحجامة على تخفيف الألم وتحسين الأعراض الصحية.

وتعتمد الحجامة على عدة طرق مختلفة:

الحجامة الجافة

يتم تسخين الأكواب أو استخدام جهاز شفط لإزالة الهواء من الأكواب، مما يخلق فراغًا يسحب الجلد إلى داخل الكوب.

الحجامة المتحركة

يتم تطبيق الزيت على البشرة قبل تحريك الأكواب فوق المنطقة المعالجة.

الحجامة الدموية

يتم إحداث ثقب صغير في الجلد قبل وضع الأكواب للسماح بخروج السموم عبر الدم المتجمع في الكوب.

الفوائد المحتملة للحجامة

تظهر الدراسات أن العلاج بالحجامة قد يساعد في تخفيف العديد من الأعراض مثل:

التهاب المفاصل وآلام الرقبة والظهر.

مشاكل التنفس مثل الربو.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء.

التخفيف من الصداع والضغط النفسي.

الآثار الجانبية والمخاطر

على الرغم من أن العلاج بالحجامة يعتبر آمنًا إلى حد ما، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية مثل:

الكدمات.

الحروق من الأكواب الساخنة.

الشعور بالتعب أو الغثيان.

قد تحدث تفاعلات جلدية مثل الحكة أو التهابات في بعض الحالات.

كما يجب تجنب العلاج بالحجامة في حالات معينة مثل الحمل أو وجود مشاكل في الدورة الدموية أو أمراض القلب. ورغم وجود أدلة متباينة حول فاعلية الحجامة، تشير بعض الدراسات إلى أن لها تأثيرًا إيجابيًا في زيادة تدفق الدم وتخفيف الالتهابات، وقد تساعد في تعزيز الراحة العامة للجسم.

هل العلاج بالحجامة مناسب لي؟

إذا كنت تفكر في تجربة الحجامة، من المهم استشارة الطبيب للتأكد من أن هذا العلاج مناسب لحالتك الصحية. يمكنك أيضًا مناقشة التجارب السابقة مع مقدمي الرعاية الصحية للتأكد من اختيار المعالج المؤهل والمتخصص.

يعد العلاج بالحجامة أحد العلاجات التي عرفت عبر العصور، ويظل مثيرًا للجدل فيما يتعلق بفعاليته. لكن، بالنظر إلى قلة المخاطر المصاحبة لها، قد يكون خيارًا مكملًا للعلاجات التقليدية في بعض الحالات.