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ترفيع 340 ضابطا في الجمارك - اسماء

1/2/2025 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلنت دائرة الجمارك الأردنية مساء اليوم الخميس، ترفيع 340 ضابطا، وعدد من ضباط الصف والافراد.

وتاليًا الأسماء:

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