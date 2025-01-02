ترفيع 340 ضابطا في الجمارك - اسماء
التاريخ
1/2/2025 3:00:04 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت دائرة الجمارك الأردنية مساء اليوم الخميس، ترفيع 340 ضابطا، وعدد من ضباط الصف والافراد.
وتاليًا الأسماء:
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