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فرنسا تؤكد قوة العلاقة مع الجزائر

1/2/2025 2:41:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الخميس تمسكها بعلاقتها مع الجزائر ورغبتها في تطويرها إلى آفاق أعلى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على أسئلة الصحفيين إن فرنسا "متمسكة" بعلاقتها مع الجزائر التي تجمعهما روابط إنسانية وثيقة ومصالح مشتركة مشددا على أن "إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022 يظل هو الإطار لعلاقتنا".
وأوضح أن هذا الاعلان بمثابة خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الجزائرية "والتي نرغب في مواصلة تطويرها في مختلف قطاعات التعاون الثنائي".
وشدد المتحدث على أن الحوار ضروري "لأننا نتشاطر عددا من المصالح والمخاوف خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي في منطقة الساحل وليبيا".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد هاجم فرنسا في خطابه السنوي نهاية الأسبوع الماضي أمام البرلمان بغرفتيه.
وردا على ذلك قال المتحدث الفرنسي إن "تصريحات الرئيس الجزائري تعود له". (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN02012025000071011013ID1109050267

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