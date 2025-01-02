فرنسا تؤكد قوة العلاقة مع الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 2 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الخميس تمسكها بعلاقتها مع الجزائر ورغبتها في تطويرها إلى آفاق أعلى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على أسئلة الصحفيين إن فرنسا "متمسكة" بعلاقتها مع الجزائر التي تجمعهما روابط إنسانية وثيقة ومصالح مشتركة مشددا على أن "إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022 يظل هو الإطار لعلاقتنا".
وأوضح أن هذا الاعلان بمثابة خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الجزائرية "والتي نرغب في مواصلة تطويرها في مختلف قطاعات التعاون الثنائي".
وشدد المتحدث على أن الحوار ضروري "لأننا نتشاطر عددا من المصالح والمخاوف خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي في منطقة الساحل وليبيا".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد هاجم فرنسا في خطابه السنوي نهاية الأسبوع الماضي أمام البرلمان بغرفتيه.
وردا على ذلك قال المتحدث الفرنسي إن "تصريحات الرئيس الجزائري تعود له". (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109050267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.