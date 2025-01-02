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العراق: القبض على أحد ممولي (داعش) في كركوك شمال البلاد

1/2/2025 2:41:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 2 - 1 (كونا) -– أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس عن القاء القبض على أحد ممولي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جنوب غرب محافظة كركوك شمال العراق.
وذكرت الوزارة في بيان "نفذ عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".
وأشار البيان إلى أن المعتقل كان يعمل في صفوف (داعش) بصفة (ناقل رئيسي) للمفارز الإرهابية بمختلف الوسائل ويقوم بنقل مواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد متنوعة "وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانيا وأصوليا".
يشار إلى القوات العراقية تنفذ العديد من العمليات العسكرية بأطراف محافظة كركوك للقضاء على الإرهاب وكان آخرها في الاسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل سبعة من مسلحي (داعش).
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على (داعش) باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد والتي اجتاحها التنظيم صيف 2014. (النهاية)

ص ب ر / م م ج



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