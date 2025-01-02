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الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن اقامة بطولة (أساطير الخليج) فبراير المقبل

1/2/2025 2:41:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 1 (كونا) -- أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الخميس عن إقامة بطولة (أساطير الخليج) في الكويت خلال شهر فبراير المقبل استجابة لمبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الالكتروني عقب اجتماع عقده المكتب في الكويت ان البطولة خطط لها أن تقام على هامش فعاليات (خليجي زين 26) إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي الذي تستضيفه الكويت خلال شهر فبراير المقبل.
وأضاف ان البطولة تهدف إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.
واكد ان بطولة (خليجي زين 26) من النسخ الاستثنائية التي شهدت تنظيما متميزا ومنافسات قوية وستختتم فعالياتها بالمباراة النهائية المرتقبة بين منتخبي عمان والبحرين يوم السبت المقبل على استاد (جابر الاحمد) الدولي.
يذكر ان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري اعلن مبادرة استثنائية لتكريم "أساطير" كرة القدم الخليجية في المباراة النهائية للبطولة السبت المقبل باستاد (جابر الأحمد) الدولي.(النهاية)

س ع د / ط أ ب




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