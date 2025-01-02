الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن اقامة بطولة (أساطير الخليج) فبراير المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 1 (كونا) -- أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم
اليوم الخميس عن إقامة بطولة (أساطير الخليج) في الكويت خلال شهر فبراير المقبل استجابة لمبادرة وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الالكتروني عقب اجتماع عقده المكتب في الكويت ان البطولة خطط لها أن تقام على هامش فعاليات (خليجي زين 26) إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي الذي تستضيفه الكويت خلال شهر فبراير المقبل.
وأضاف ان البطولة تهدف إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم
السابقين في المنطقة وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.
واكد ان بطولة (خليجي زين 26) من النسخ الاستثنائية التي شهدت تنظيما متميزا ومنافسات قوية وستختتم فعالياتها بالمباراة النهائية المرتقبة بين منتخبي عمان والبحرين يوم السبت المقبل على استاد (جابر الاحمد) الدولي.
يذكر ان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري اعلن مبادرة استثنائية لتكريم "أساطير" كرة القدم الخليجية في المباراة النهائية للبطولة السبت المقبل باستاد (جابر الأحمد) الدولي.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
MENAFN02012025000071011013ID1109050265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.