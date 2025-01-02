بايدن يجتمع مع فريق الأمن الداخلي لتلقي آخر المعلومات بشأن الهجوم الإرهابي بـ(نيو أورلينز)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 2 - 1 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم الخميس مع فريق الامن الداخلي لتلقي تحديثات حول التحقيق بشأن حادث الدهس الذي أودى بحياة 15 شخصا خلال احتفالهم برأس السنة في شارع سياحي بمدينة (نيو أورلينز) والمصنف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه "عمل إرهابي".
واضاف البيت الأبيض في بيان ان اجتماع بايدن مع فريق الوزارة التي تحقق في القضية إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) والسلطات في ولاية (لويزيانا) سيتم ظهر اليوم بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال أمس الأربعاء ان سلطات انفاذ القانون تحقق في ما اذا كان هناك علاقة بين حادثي عملية الدهس في (نيو اورلينز) بولاية (لويزيانا) واشتعال سيارة قرب فندق للرئيس المنتخب دونالد ترامب في مدينة (لاس فيغاس) بولاية (كاليفورنيا) الامريكية في اليوم نفسه.
ومن المتوقع كذلك أن يعقد مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) مؤتمرا صحفيا اليوم لإطلاع الجمهور على آخر المعلومات ومنها ما نشرته شبكة (فوكس) الأمريكية بشأن ترجيح احتمال أن يكون منفذ هجوم (نيو أورلينز) الذي يدعى شمس الدين جبار قد قام بالعملية بشكل منفرد وذلك بعد تداول معلومات حول احتمال اشتراك امرأة ورجلين فيها بعد ظهورهم في كاميرات المراقبة بينما كانوا يقومون بما بدأ وكأنه زرع عبوة ناسفة في الشارع الفرنسي حيث وقع الحادث.
وبالإضافة إلى ترجيح كون الهجوم يندرج في إطار ما يصطلح على تسميته عمليات "الذئب المنفرد" التي يشنها المهاجمون بمفردهم من دون شركاء قالت (فوكس) إنه تم العثور على "مكونات صناعة قنابل" في منزل تم تأجيره في (نيو أورلينز) وان التحقيق جار بشأن ما إذا كان هناك ربط بين ذلك وبين عملية الدهس.
ومن جانبها أفادت شبكة (سي ان ان) بأن تسجيلات فيديو لجبار أظهرت أنه عدل عن خطة كان ينوي فيها جمع أفراد عائلته وقتلهم جميعا واستبدلها بالهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصا وجرح العشرات.
وطرحت (سي ان ان) احتمال أن يكون وضع جبار النفسي والمادي جعله هدفا سهلا للاستقطاب من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في حال ثبت انتماؤه له أو تعاطفه مع التنظيم.
وفيما يتعلق بالمعلومات بشأن شاحنة (تيسلا) التي انفجرت أمس أمام فندق ترامب في مدينة (لاس فيغاس) بولاية (نيفادا) وأودت بحياة سائقها فقط بينما أصيب في الانفجار سبعة أشخاص نقلت (سي ان ان) عن أربعة مصادر قولهم إن السائق جندي في القوات الخاصة الأمريكية.
وقال المسؤولون للشبكة إن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته هو رقيب عمليات في القوات الخاصة للجيش الأمريكي ويحمل رتبة رقيب أول.
وأفاد ثلاثة منهم بأنه كان في الخدمة الفعلية وقت الحادث وكان قد عاد من ألمانيا حيث كان يخدم مع المجموعة العاشرة لقضاء اجازته في الولايات المتحدة.
وقالت الشرطة إن الانفجار تسببت به مجموعة من الألعاب النارية وخزانات الغاز ووقود التخييم في صندوق السيارة بواسطة جهاز يتحكم فيه السائق مؤكدة امكانية أن يكون الانفجار أسوأ بكثير لولا متانة هيكل السيارة الذي ساعد في احتواء الانفجار.
ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) بالتحقيق فيما إذا كان الانفجار مرتبطا بالإرهاب كما يتم التحقيق في احتمال وجود رابط بين حادث الدهس واطلاق النار في (نيو أورلينز) والانفجار في (لاس فيغاس) اذ أن كلا الشاحنتين المستخدمتين مستأجرتين من شركة تأجير السيارات نفسها. (النهاية)
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