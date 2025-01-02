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بايدن يجتمع مع فريق الأمن الداخلي لتلقي آخر المعلومات بشأن الهجوم الإرهابي بـ(نيو أورلينز)

1/2/2025 2:41:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 1 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم الخميس مع فريق الامن الداخلي لتلقي تحديثات حول التحقيق بشأن حادث الدهس الذي أودى بحياة 15 شخصا خلال احتفالهم برأس السنة في شارع سياحي بمدينة (نيو أورلينز) والمصنف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه "عمل إرهابي".
واضاف البيت الأبيض في بيان ان اجتماع بايدن مع فريق الوزارة التي تحقق في القضية إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية وقسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) والسلطات في ولاية (لويزيانا) سيتم ظهر اليوم بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال أمس الأربعاء ان سلطات انفاذ القانون تحقق في ما اذا كان هناك علاقة بين حادثي عملية الدهس في (نيو اورلينز) بولاية (لويزيانا) واشتعال سيارة قرب فندق للرئيس المنتخب دونالد ترامب في مدينة (لاس فيغاس) بولاية (كاليفورنيا) الامريكية في اليوم نفسه.
ومن المتوقع كذلك أن يعقد مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) مؤتمرا صحفيا اليوم لإطلاع الجمهور على آخر المعلومات ومنها ما نشرته شبكة (فوكس) الأمريكية بشأن ترجيح احتمال أن يكون منفذ هجوم (نيو أورلينز) الذي يدعى شمس الدين جبار قد قام بالعملية بشكل منفرد وذلك بعد تداول معلومات حول احتمال اشتراك امرأة ورجلين فيها بعد ظهورهم في كاميرات المراقبة بينما كانوا يقومون بما بدأ وكأنه زرع عبوة ناسفة في الشارع الفرنسي حيث وقع الحادث.
وبالإضافة إلى ترجيح كون الهجوم يندرج في إطار ما يصطلح على تسميته عمليات "الذئب المنفرد" التي يشنها المهاجمون بمفردهم من دون شركاء قالت (فوكس) إنه تم العثور على "مكونات صناعة قنابل" في منزل تم تأجيره في (نيو أورلينز) وان التحقيق جار بشأن ما إذا كان هناك ربط بين ذلك وبين عملية الدهس.
ومن جانبها أفادت شبكة (سي ان ان) بأن تسجيلات فيديو لجبار أظهرت أنه عدل عن خطة كان ينوي فيها جمع أفراد عائلته وقتلهم جميعا واستبدلها بالهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصا وجرح العشرات.
وطرحت (سي ان ان) احتمال أن يكون وضع جبار النفسي والمادي جعله هدفا سهلا للاستقطاب من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في حال ثبت انتماؤه له أو تعاطفه مع التنظيم.
وفيما يتعلق بالمعلومات بشأن شاحنة (تيسلا) التي انفجرت أمس أمام فندق ترامب في مدينة (لاس فيغاس) بولاية (نيفادا) وأودت بحياة سائقها فقط بينما أصيب في الانفجار سبعة أشخاص نقلت (سي ان ان) عن أربعة مصادر قولهم إن السائق جندي في القوات الخاصة الأمريكية.
وقال المسؤولون للشبكة إن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته هو رقيب عمليات في القوات الخاصة للجيش الأمريكي ويحمل رتبة رقيب أول.
وأفاد ثلاثة منهم بأنه كان في الخدمة الفعلية وقت الحادث وكان قد عاد من ألمانيا حيث كان يخدم مع المجموعة العاشرة لقضاء اجازته في الولايات المتحدة.
وقالت الشرطة إن الانفجار تسببت به مجموعة من الألعاب النارية وخزانات الغاز ووقود التخييم في صندوق السيارة بواسطة جهاز يتحكم فيه السائق مؤكدة امكانية أن يكون الانفجار أسوأ بكثير لولا متانة هيكل السيارة الذي ساعد في احتواء الانفجار.
ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) بالتحقيق فيما إذا كان الانفجار مرتبطا بالإرهاب كما يتم التحقيق في احتمال وجود رابط بين حادث الدهس واطلاق النار في (نيو أورلينز) والانفجار في (لاس فيغاس) اذ أن كلا الشاحنتين المستخدمتين مستأجرتين من شركة تأجير السيارات نفسها. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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