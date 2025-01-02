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خبراء أمميون: مطالبات بإطلاق سراح مدير مستشفى (كمال عدوان) وإدانة لجرائم الاحتلال بمحيط المستشفى

1/2/2025 2:41:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 2 – 1 (كونا) -- طالب خبراء أمميون اليوم الخميس بالافراج الفوري عن مدير مستشفى (كمال عدوان) في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين بالقطاع الصحي المحتجزين تعسفا معربين عن صدمتهم من التقارير التي تشير إلى قيام قوات الاحتلال بعمليات قتل وإعدام خارج نطاق القانون في محيط المستشفى بما في ذلك قتل رجل فلسطيني كان يحمل راية بيضاء.
وأوضحت كل من المقررة الخاصة بالحق في الصحة البدنية والعقلية تللينغ موفوكينغ والمقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في بيان صادر من جنيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت أكثر من 1057 من الكوادر الصحية والطبية الفلسطينية حتى الآن كما قامت باعتقال العديد منهم تعسفيا.
وقالت الخبيرتان إنه "على مدار أكثر من عام من الإبادة الجماعية بلغ اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ على الحق في الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستويات جديدة من الإفلات من العقاب".
وشددتا على وضع حد للتجاهل الصارخ لحق الفلسطينيين في الصحة وتواصل الهجوم على العاملين في المجال الصحي بما في ذلك الهجمات المميتة الأخيرة على مستشفى (كمال عدوان) الذي يعد اخر المستشفيات المتبقية من بين 22 اخرين تم تدميرها.
وأعربت الخبيرتان عن "قلقهما البالغ إزاء مصير الدكتور حسام أبو صفية الذي يتعرض للمضايقات والاختطاف والاحتجاز التعسفي من قبل قوات الاحتلال بسبب تحديه لأوامر الإخلاء ورفضه ترك مرضاه وزملائه".
وأضافتا أن الدكتور أبو صفية واصل تقديم الرعاية الطبية رغم اصابته نتيجة العمليات الاجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ورغم اغتيال ابنه امامه وتعرض المستشفى للقصف المستمر والتهديد.
وقالت الخبيرتان إن "الأفعال البطولية للأطباء الفلسطينيين في غزة علمتنا معنى القسم الطبي مقابل انحطاط الإنسانية التي سمحت باستمرار الإبادة الجماعية لأكثر من عام".
وشددتا على أن العاملين في المجال الطبي هم مدنيون يقومون بوظيفة حيوية في أشد الأوقات ويتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا يمكن استهدافهم أو اعتقالهم لممارستهم لمهنتهم.
وبينت الخبيرتان أن الهجمات على العاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية بما في ذلك سيارات الإسعاف تنتهك حق الأفراد الأساسي في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وهو أمر ذو أهمية حيوية خلال الحروب".
وطالبت الخبيرتان القوة القائمة بالاحتلال باحترام الحق في الحياة والصحة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان استعادة الخدمات الصحية الأساسية في غزة بشكل عاجل.
وأكدتا أن الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية التي تعرض الأفراد لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة من شأنها ان ترقى الى جرائم حرب مشددتين على أن ما يقع من انتهاكات في غزة هو جزء واضح من نهج الإبادة الجماعية والذي سيحاسب عليه قادة الاحتلال الإسرائيلي". (النهاية)

ا م خ / ح م ف




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