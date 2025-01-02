خبراء أمميون: مطالبات بإطلاق سراح مدير مستشفى (كمال عدوان) وإدانة لجرائم الاحتلال بمحيط المستشفى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف – 2 – 1 (كونا) -- طالب خبراء أمميون اليوم الخميس بالافراج الفوري عن مدير مستشفى
(كمال عدوان) في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين بالقطاع الصحي المحتجزين تعسفا معربين عن صدمتهم من التقارير التي تشير إلى قيام قوات الاحتلال بعمليات قتل وإعدام خارج نطاق القانون في محيط المستشفى بما في ذلك قتل رجل فلسطيني كان يحمل راية بيضاء.
وأوضحت كل من المقررة الخاصة بالحق في الصحة البدنية والعقلية تللينغ موفوكينغ والمقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في بيان صادر من جنيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت أكثر من 1057 من الكوادر الصحية والطبية الفلسطينية حتى الآن كما قامت باعتقال العديد منهم تعسفيا.
وقالت الخبيرتان إنه "على مدار أكثر من عام من الإبادة الجماعية بلغ اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ على الحق في الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستويات جديدة من الإفلات من العقاب".
وشددتا على وضع حد للتجاهل الصارخ لحق الفلسطينيين في الصحة وتواصل الهجوم على العاملين في المجال الصحي بما في ذلك الهجمات المميتة الأخيرة على مستشفى (كمال عدوان) الذي يعد اخر المستشفيات المتبقية من بين 22 اخرين تم تدميرها.
وأعربت الخبيرتان عن "قلقهما البالغ إزاء مصير الدكتور حسام أبو صفية الذي يتعرض للمضايقات والاختطاف والاحتجاز التعسفي من قبل قوات الاحتلال بسبب تحديه لأوامر الإخلاء ورفضه ترك مرضاه وزملائه".
وأضافتا أن الدكتور أبو صفية واصل تقديم الرعاية الطبية رغم اصابته نتيجة العمليات الاجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ورغم اغتيال ابنه امامه وتعرض المستشفى للقصف المستمر والتهديد.
وقالت الخبيرتان إن "الأفعال البطولية للأطباء الفلسطينيين في غزة علمتنا معنى القسم الطبي مقابل انحطاط الإنسانية التي سمحت باستمرار الإبادة الجماعية لأكثر من عام".
وشددتا على أن العاملين في المجال الطبي هم مدنيون يقومون بوظيفة حيوية في أشد الأوقات ويتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا يمكن استهدافهم أو اعتقالهم لممارستهم لمهنتهم.
وبينت الخبيرتان أن الهجمات على العاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية بما في ذلك سيارات الإسعاف تنتهك حق الأفراد الأساسي في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وهو أمر ذو أهمية حيوية خلال الحروب".
وطالبت الخبيرتان القوة القائمة بالاحتلال باحترام الحق في الحياة والصحة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان استعادة الخدمات الصحية الأساسية في غزة بشكل عاجل.
وأكدتا أن الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية التي تعرض الأفراد لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة من شأنها ان ترقى الى جرائم حرب مشددتين على أن ما يقع من انتهاكات في غزة هو جزء واضح من نهج الإبادة الجماعية والذي سيحاسب عليه قادة الاحتلال الإسرائيلي". (النهاية)
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