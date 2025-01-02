وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 2 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك جاء خلال استقبال بن فرحان لوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في مقر الوزارة بالرياض.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق بالإضافة إلى التطرق للعديد من الموضوعات الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.
وذكرت (واس) أن وزير الخارجية السعودي جدد خلال اللقاء موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. (النهاية)
ع ش / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109050262
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