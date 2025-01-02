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وزير الخارجية السعودي يبحث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا

1/2/2025 2:41:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك جاء خلال استقبال بن فرحان لوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في مقر الوزارة بالرياض.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق بالإضافة إلى التطرق للعديد من الموضوعات الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.
وذكرت (واس) أن وزير الخارجية السعودي جدد خلال اللقاء موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. (النهاية)

ع ش / م م ج




MENAFN02012025000071011013ID1109050262

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