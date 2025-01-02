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المستشار النمساوي ورئيس وزراء السويد يؤكدان أن الهجرة قضية مصيرية للاتحاد الأوروبي

1/2/2025 2:41:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 2 - 1 (كونا) -- أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الخميس أهمية تعزيز الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل جمع المستشار النمساوي مع رئيس وزراء السويد عقب حضورهما المشترك لحفل رأس السنة لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية.
وشدد كريسترسون الذي يقود حكومة محافظة-ليبرالية منذ أكتوبر 2022 على أن بلاده شهدت تحولا جذريا في سياسة الهجرة قبل عامين حيث نجحت في تقليص عدد المهاجرين إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة موكدا الحاجة إلى "أفكار غير تقليدية" في إعادة المهاجرين غير الشرعيين واختيار دول ثالثة آمنة.
وأشار إلى مناقشاته مع المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة النمساوي ماغنوس برونر حول خطة تنظيم جديدة تعتزم المفوضية تقديمها في مارس المقبل تتعلق بمراكز إعادة المهاجرين.
وأكد أن المهاجرين الذين حصلوا على قرارات رفض لطلباتهم يجب ألا يبقوا بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي.
بدوره شكر المستشار نيهامر رئيس وزراء السويد على دعم بلاده في معالجة أزمة الهجرة واصفا إياها بـالمسألة المصيرية" للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن إيجاد حلول لهذه القضية سيلعب دورا حاسما في مواجهة تصاعد التأييد لليمين الشعبوي داخل أوروبا.
كما دعا إلى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع تحديات الهجرة في منطقة البلقان وأفريقيا مشددا على أهمية تضافر الجهود لضمان استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي. (النهاية)

ع م ق / م م ج




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