المستشار النمساوي ورئيس وزراء السويد يؤكدان أن الهجرة قضية مصيرية للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 2 - 1 (كونا) -- أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الخميس أهمية تعزيز الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل جمع المستشار النمساوي مع رئيس وزراء السويد عقب حضورهما المشترك لحفل رأس السنة لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية.
وشدد كريسترسون الذي يقود حكومة محافظة-ليبرالية منذ أكتوبر 2022 على أن بلاده شهدت تحولا جذريا في سياسة الهجرة قبل عامين حيث نجحت في تقليص عدد المهاجرين إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة موكدا الحاجة إلى "أفكار غير تقليدية" في إعادة المهاجرين غير الشرعيين واختيار دول ثالثة آمنة.
وأشار إلى مناقشاته مع المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة النمساوي ماغنوس برونر حول خطة تنظيم جديدة تعتزم المفوضية تقديمها في مارس المقبل تتعلق بمراكز إعادة المهاجرين.
وأكد أن المهاجرين الذين حصلوا على قرارات رفض لطلباتهم يجب ألا يبقوا بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي.
بدوره شكر المستشار نيهامر رئيس وزراء السويد على دعم بلاده في معالجة أزمة الهجرة واصفا إياها بـالمسألة المصيرية" للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن إيجاد حلول لهذه القضية سيلعب دورا حاسما في مواجهة تصاعد التأييد لليمين الشعبوي داخل أوروبا.
كما دعا إلى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع تحديات الهجرة في منطقة البلقان وأفريقيا مشددا على أهمية تضافر الجهود لضمان استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي. (النهاية)
ع م ق / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109050261
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