الهند وبنغلاديش تتفقان على إطلاق سراح متبادل ل 185 صيادا محتجزين في سجونهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 2 - 1 (كونا) -- اعلنت الحكومة الهندية اليوم الخميس توصلها الى اتفاق مع نظيرتها البنغلاديشية يقضي بافراج البلدين عن 185 صيادا محتجزين في سجونهما بسبب خرق الحدود البحرية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها أن عملية الافراج ستتم في الخامس من الشهر الجاري حيث ستفرج السلطات الهندية عن 90 صيادا بنغاليا في حين ستقوم السلطات البنغالية بالافراح عن 95 صيادا هنديا.
واوضح البيان ان هذا الاتفاق تم ابرامه لاعتبارات انسانية وايضا لضمان مصالح الصيادين في كلا البلدين. (النهاية) ا ت ك / س ع م
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