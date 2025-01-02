جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه لاتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 2 – 1 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكه لاتفاق إيقاف إطلاق النار مع لبنان بأكثر من غارة على مرتفعات (الريحان) و(إقليم التفاح) جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية إن الغارات استهدفت (مرتفعات الريحان - جبل الزغرين) في منطقة (جزين) والمنطقة الواقعة بين (زحلتا وجباع) ومنطقة (البريج) عند الأطراف الشمالية لمنطقة (إقليم التفاح).
ويعتبر هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة (إقليم التفاح) منذ إيقاف اطلاق النار في نوفمبر الماضي.
وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن قوات الاحتلال قامت اليوم بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين بلدات (ياطر وبيت ليف ورامية) في الجنوب إضافة إلى تنفيذ قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلا داخل بلدة (بيت ليف).
كما قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط لمدينة (بنت جبيل) بالرشاشات الثقيلة.
وتتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار على الرغم من تشكيل اللجنة الخماسية للإشراف على الاتفاق (الالية).
ولاتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض مناطق الجنوب على الرغم من دخول اتفاق إيقاف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب في لبنان في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل الآف المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)
ا ي ب / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109050259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.