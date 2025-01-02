Thursday, 02 January 2025 10:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه لاتفاق إيقاف إطلاق النار في لبنان

1/2/2025 2:41:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 2 – 1 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكه لاتفاق إيقاف إطلاق النار مع لبنان بأكثر من غارة على مرتفعات (الريحان) و(إقليم التفاح) جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية إن الغارات استهدفت (مرتفعات الريحان - جبل الزغرين) في منطقة (جزين) والمنطقة الواقعة بين (زحلتا وجباع) ومنطقة (البريج) عند الأطراف الشمالية لمنطقة (إقليم التفاح).
ويعتبر هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة (إقليم التفاح) منذ إيقاف اطلاق النار في نوفمبر الماضي.
وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن قوات الاحتلال قامت اليوم بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين بلدات (ياطر وبيت ليف ورامية) في الجنوب إضافة إلى تنفيذ قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلا داخل بلدة (بيت ليف).
كما قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط لمدينة (بنت جبيل) بالرشاشات الثقيلة.
وتتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار على الرغم من تشكيل اللجنة الخماسية للإشراف على الاتفاق (الالية).
ولاتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض مناطق الجنوب على الرغم من دخول اتفاق إيقاف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب في لبنان في سبتمبر الماضي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل الآف المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)

ا ي ب / م م ج




MENAFN02012025000071011013ID1109050259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث