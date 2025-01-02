لماذا يشعر البعض ببرودة دائمة في القدمين؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يشعر بعض الناس ببرودة دائمة في القدمين حتى في الأماكن الدافئة، فما السبب وراء هذه الحالة؟

حول الموضوع قالت الطبيبة الروسية وأخصائية أمراض الغدد الصماء ناتاليا كوفاليفا:"هناك العديد من العوامل التي تسبب برودة الأطراف عند الأشخاص الأصحاء، ولكن كقاعدة عامة هذه العوامل مؤقتة ويمكن التعامل معها بسهولة، قد نشعر ببرودة القدمين والأطراف عند التواجد في مكان بارد، وقد يكون سبب برودة القدمين هو ارتداء الأحذية الضيقة التي تعيق حركة الدم الطبيعية في القدم، ويمكن أن يؤثر التوتر والقلق على تدفق حركة الدم في الجسم، ما يتسبب ببرودة الأطراف".

وأضافت:"نقص بعض العناصر والفيتامينات المهمة في الجسم قد يتسبب بظهور أعراض برودة الأطراف، فنقص فيتامين B12 على سبيل المثال يؤثر سلبا على الجملة العصبية وعلى الدورة الدموية".

وأشارت الطبيبة إلى أن برودة القدمين قد تكون عرضا لمرض تصلّب الشرايين والأوعية الدموية في الأطراف السفلية من الجسم، وفي هذه الحالة يشعر المريض أيضا بألم في القدمين وخصوصا عند المشي، كما قد يشعر بخدر ووخز في القدمين، ويتغير لون الجلد على الأقدام، كما قد يعاني المصابون بهذا المرض من بطء في شفاء الجروح على القدمين.

وقد تحدث برودة القدمين تتيجة الإصابة بفقر الدم وعدم قدرة خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين على إيصال الأوكسيجين إلى خلايا الأطراف، كما قد تكون برودة القدمين أحد أعراض الإصابة بمرض السكري، كما أن الأمراض العصبية والتوتر لها تأثيرات سلبية على الصحة وتسبب أعراضا منها برودة الأطراف في الجسم.