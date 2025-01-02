قناة اقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي في مطلع عام 2025

MENAFN - Asdaf News) بعد ما يزيد عن ستة وعشرين عامًا من إطلاقها على يد الشيخ صالح كامل رحمه الله، واستجابة للتطورات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي، وحرصًا على مواكبة التوجهات الحديثة في نشر المعرفة، وإثراء المحتوى، فسوف تواكب قناة اقرأ هذا التحول لتصبح قناة رقمية بالكامل تبث عبر وسائل الاعلام الجديد بدءًا من مطلع العام 2025، حيث أعلنت على قناتها الفضائية ومنصات عن انتقالها الكامل إلى البث المباشر على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصتها على يوتيوب، لتقديم برامج تتميز بالثراء والتنوع وتغطي المواضيع الهادفة للمجتمعات حول العالم.

ومنذ انطلاقتها، تحظى قناة اقرأ بمكانة خاصة في نفوس متابعيها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والعالم العربي عمومًا، حيث تجاوز عدد مشتركيها على منصة يوتيوب 2 مليون مشترك، وحققت أكثر من 200 مليون مشاهدة لأكثر من 19 ألف فيديو تم بثها. هذه الأرقام الضخمة على منصة واحدة تؤكد نجاح القناة في تقديم محتوى عالي الجودة يلبي احتياجات جمهور واسع من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت القناة أن هذا القرار يأتي استكمالًا لإرث مؤسسها الشيخ صالح كامل – رحمه الله – في نشر الإسلام الوسطي الصحيح، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 في ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزءً أساسيّا من مكوّنات الهوية الوطنية السعودية، كما يساهم هذا التحول في تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية في إحياء اللغة العربية ونشرها بإثراء المحتوى الرقمي العربي.

ولتحقيق الاستفادة المثلى، فقد تم حصر وجمع مواد قناة اقرأ من مختلف مراكز البث، وتقوم فرق تحريرية وفنية بتنظيم وتجهيز مكتبة رقمية شاملة من خلال مراجعة وتصنيف كافة المواد والعمل على رفع جودتها لتلبي المعايير الفنية للبث عالي الجودة، حتى يستمتع الجمهور بتجربة مشاهدة حديثة للقناة التي اعتادوا على مشاهدتها لما يزيد عن ربع قرن من الزمان، وهو ما سوف يساهم في اكتساب شرائح جديدة من الجمهور الأصغر سنًا ووصول رسالتها إلى شرائح أوسع من المتابعين حول العالم.

يشار إلى أن قناة اقرأ انطلقت في العام 1998 برؤية الشيخ صالح كامل رحمه الله باستثمار وسائل الإعلام في نشر الإسلام الوسطي الصحيح، حيث تم انتاج وبث ما يزيد عن 27 ألف ساعة من المحتوى الهادف لتدعيم القيم الإسلامية والإنسانية ويغطي الجوانب الاجتماعية والتنموية والترفيهية التي تحتاج لها الأسرة حول العالم بأسلوب قيمي وطرح متزن يلتزم بالمبادئ المهنية.

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