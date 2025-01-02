ماحاش يعتقل ضابطا والمحكمة العليا تلغي صلاحيات بن غفير بتحقيقات الشرطة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") اليوم، الخميس، أنه اعتقل مرة أخرى الضابط أفيشاي معلم، بشبهة "عرقلة إجراءات تحقيق وسوء استخدام قوة الوظيفة".

ومعلم هو قائد الوحدة المركزية للشرطة في منطقة الضفة الغربية، وأحد المشتبهين في ما بات يعرف بقضية المقربين من الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو مشتبه بالامتناع عن التحقيق مع مستوطنين نفذوا اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين، من أجل إرضاء بن غفير وأن يقوم الأخير بترقيته.

ووفقا لـ"ماحاش"، فإن معلم مشتبه بأنه أثناء فترة إقصائه عن منصبه، توجه إلى شرطية تعمل تحت إمرته وطلب منها استخراج مواد من أنظمة الشرطة وتحويلها إليه.

وسيقدم معلم إلى محكمة الصلح في القدس، حيث سيطلب "ماحاش" بالإفراج عنه بشروط مقيدة.

وأول من أمس، رفع "ماحاش" أمر حظر النشر عن مضمون التحقيقات التي أجراها في الأشهر الأخيرة ضد معلم وضابط شرطة آخر ومفوض مصلحة لسجون، كوبي يعقوبي، وأعلن أن التحقيقات تتمحور حول امتناع ضابطي الشرطة عن تحقيقات حول إرهاب المستوطنين ضد فلسطينيين بهدف إرضاء بن غفير وترقيتهما وأن الاشتباه ضد يعقوبي هو أنه نقل لمعلم معلومة حول فتح "ماحاش" تحقيقا سريا ضده.

في هذه الأثناء، قررت المحكمة العليا، اليوم، بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، أنه يجب الإعلان عن إلغاء البند المتعلق بسياسة بن غفير في مجال تحقيقات الشرطة، كما قررت أنه يحظر إلغاء بنودا أخرى في مرسوم الشرطة بعد تعديها.

وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماسات طالبت بإلغاء تعديل مرسوم الشرطة الذي وسّع صلاحيات بن غفير.

وكانت التعديلات على مرسوم الشرطة التي منحت صلاحيات لبن غفير وعرفت بتسمية "قانون بن غفير"، تقضي بأن الأخير يقرر سياسة تحقيقات الشرطة، فيما نص بند آخر أضيف إلى المرسوم أن "الشرطة الإسرائيلية تخضع لإمرة الحكومة". وجاء هذا التعديل كجزء من الاتفاقيات الائتلافية لدى تشكيل حكومة نتنياهو، في مطلع العام 2023، وتعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.