“جيل يمحى”.. تقرير حقوقي يوثق المقابر الصامتة لأطفال غزة وجرائم الإبادة التي قتلت طفلا كل 10 دقائق

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان“جيل يمحى: أطفال غزة في أتون الإبادة الجماعية”، سلط فيه الضوء على جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والمقصودة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال في قطاع غزة، بما في ذلك القتل، الإيذاء الجسدي والنفسي الجسيم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن أطفال قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، يمثلون ضحايا مباشرين لهذه الجريمة التي تُنفَّذ بوحشية غير مسبوقة، وقال إن“قتل الأطفال، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية تُدمِّر حياتهم، لا يمكن اعتباره مجرد تبعات جانبية للهجمات العسكرية، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية والقضاء على الأجيال القادمة”.

ووفق توثيق المركز، فإنه منذ بداية الهجمات الإسرائيلية، استشهد

أكثر من 17,000 طفل في قطاع غزة، بمعدل طفل كل عشر دقائق، وقال إن هذه الإحصائية لا تشمل الوفيات الناتجة عن الأمراض والجوع والأوبئة، لافتا إلى أن هجمات الاحتلال أدت إلى تمزق وحرق أشلاء الأطفال، فيما لقي العديد منهم حتفهم أثناء نومهم في لحظات من الأمان الزائف، أو خلال محاولاتهم الخطرة للحصول على المساعدات، أو أثناء نزوحهم عبر الطريق الذي ادعى الجيش الإسرائيلي أنه آمن.

وأوضح التقرير أيضا أن الأطفال يُستشهدون جراء استهداف المستشفيات، مما يؤدي إلى تعطيل أجهزة الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء، فتتحول الحاضنات إلى“مقابر صامتة” لهم، وجاء التقرير على توثيق إصابات جسيمة ومروّعة تعرّض لها أطفال قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي والانفجارات الهائلة، شملت هذه الإصابات فقدان الأطراف، وتشوهات حادة في الوجه ناجمة عن إصابات مباشرة أو حروق بالغة، كما سُجّلت إصابات في العمود الفقري أدت إلى الشلل الكامل أو العجز الحركي، بالإضافة إلى إصابات دماغية خطيرة أثّرت على القدرات الإدراكية والسلوكية للأطفال، وإلى جانب ذلك، عانى العديد من الأطفال من إصابات في العين تسببت في فقدان البصر كليا أو جزئيا.

ولم تقتصر هذه الإصابات والتشوهات المدمّرة على الأذى الجسدي وحده، ويؤكد التقرير أنها تغرس آثارا نفسية واجتماعية عميقة تعيق تعافي الأطفال وتحدّ من قدرتهم على العيش بكرامة وبشكل طبيعي. وتخلل التقرير أيضا توثيق تعرض أطفال غزة لاعتقالات تعرضوا خلالها لأساليب تعذيب قاسية، حيث يبدأ التعذيب بترهيبهم باستخدام الكلاب وتكبيلهم، وعصب أعينهم لساعات طويلة، قبل أن يواجهوا في مراكز الاعتقال تعذيبا جسديا ونفسيا، يشمل الضرب الوحشي، وإطفاء السجائر على أجسادهم، ما يترك آثارا نفسية طويلة الأمد، بما في ذلك القلق، والاكتئاب.

ووثق التقرير شهادات مؤلمة كشفت حجم الأذى النفسي الجسيم الذي يُلحقه الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر بالأطفال، وقال المركز إن هذه الشهادات تشمل معايشتهم لمشاهد العنف والدمار المروّعة الناتجة عن الهجمات العسكرية، وفقدان الأهل والأحباء في ظروف مأساوية تفطر القلوب، فضلا عن التهجير القسري المتكرر في أوضاع لا تراعي أدنى مقومات الكرامة الإنسانية. هذه التجارب المروّعة تترك ندوبا نفسية عميقة ويحد من عيشهم بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه من أفعال“الإبادة الجماعية” إخضاع سكان غزة، بما في ذلك الأطفال، لظروف مروعة تهدف إلى تدميرهم، واستند التقرير إلى تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين ومنهم وزير الجيش السابق يوآف غالانت الذي صرح قائلا:“قطاع غزة لن يعود كما كان أبدًا، سنقضي على كل شيء وسيتغير الوضع 180 درجة إلى الوراء”، وجاء التقرير على استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب، وحرمان أطفال غزة من العلاج الطبي والمساعدة الإنسانية الكافية، فيما تعمدت إسرائيل نشر الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انهيار البنية التحتية الصحية.

وجاء التقرير كذلك على مواصلة قوات الاحتلال حرمان مئات الآلاف من الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم، مع تدمير المدارس واستشهاد آلاف الطلاب والمعلمين، مما يهدد مستقبل جيل كامل. وحسب التقرير فإنه حتى 9 نوفمبر 2024، استُشهد 12,700 طالب و750 معلما وموظفًا تربويًا، فيما تعرضت 92.9% من المدارس لأضرار، و84.6% منها تحتاج إلى إعادة بناء أو إصلاحات كبيرة، حيث أُغلقت المدارس أمام 625 ألف طالب، مما حرم 39 ألفًا من إجراء امتحانات التوجيهي، وحال دون بدء 45 ألف طفل في عمر السادسة عامهم الدراسي الأول.

وأشار التقرير إلى أن خبراء أمميين حذروا من أن تدمير البنية التعليمية في غزة، يشكل تهديدًا مباشرًا للمعرفة والهوية الفلسطينية، مع انعدام كامل للأمان، وأكد أن حتى مع وقف إطلاق النار وإعادة البناء الفورية، يُتوقع أن يخسر الطلاب عامين دراسيين.

وأكد المركز الحقوقي على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أهمية إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تساهم في استمرار الانتهاكات، وطالب كذل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال احترام قرار محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فورا، وأكد على ضرورة مواصلة التحقيقات مع جميع مرتكبي الجرائم الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوجيه اتهامات إضافية ضد القادة الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وعلى رأسها“جريمة الإبادة الجماعية”.