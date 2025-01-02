لجنة المتابعة تدعو للمشاركة في المظاهرة الوحدوية في سخنين ضد حرب الإبادة والجريمة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل ، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد قبل ظهر اليوم الخميس في مكاتب اللجنة في الناصرة، الدعوة إلى مظاهرة قطرية في مدينة سخنين وذلك يوم الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في الساعة الثالثة عصرا، ضد "حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد شعبنا، وضد استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي".
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في بيانه لتقييم المرحلة بين اجتماعين، والنشاطات المستقبلية، إن "العالم كله مدان بالجريمة الحاصلة ضد شعبنا منذ 15 شهرا، فمن جهة نرى دعما عسكريا وسياسيا مباشرا لآلة الحرب والتدمير والإبادة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، تتسع رقعة الصمت على ما يجري، وكل هؤلاء شركاء في ما يجري".
وأضاف بركة "إن العام 2024، كان عاما آخر لاستفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، ونحن نخوض المعركة ضد هذه الظاهرة منذ سنوات طوال، لكن واضح أننا أمام سياسة رسمية تغذي هذه الظاهرة، لأن عصابات الإجرام ما كانت ستجرؤ على ما هذا الكم من جرائمها، لولا معرفتها بأن أمام ضوء أخضر من المؤسسة الحاكم".
المصدر / عرب 48
MENAFN02012025000205011050ID1109049161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.