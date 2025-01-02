لجنة المتابعة تدعو للمشاركة في المظاهرة الوحدوية في سخنين ضد حرب الإبادة والجريمة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل ، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد قبل ظهر اليوم الخميس في مكاتب اللجنة في الناصرة، الدعوة إلى مظاهرة قطرية في مدينة سخنين وذلك يوم الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، في الساعة الثالثة عصرا، ضد "حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد شعبنا، وضد استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي".

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في بيانه لتقييم المرحلة بين اجتماعين، والنشاطات المستقبلية، إن "العالم كله مدان بالجريمة الحاصلة ضد شعبنا منذ 15 شهرا، فمن جهة نرى دعما عسكريا وسياسيا مباشرا لآلة الحرب والتدمير والإبادة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، تتسع رقعة الصمت على ما يجري، وكل هؤلاء شركاء في ما يجري".

وأضاف بركة "إن العام 2024، كان عاما آخر لاستفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، ونحن نخوض المعركة ضد هذه الظاهرة منذ سنوات طوال، لكن واضح أننا أمام سياسة رسمية تغذي هذه الظاهرة، لأن عصابات الإجرام ما كانت ستجرؤ على ما هذا الكم من جرائمها، لولا معرفتها بأن أمام ضوء أخضر من المؤسسة الحاكم".

المصدر / عرب 48