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الأشغال: الانتهاء من صيانة 38 مدرسة حكومية في جميع المحافظات

1/2/2025 8:05:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال المهندسة مريم عبدالله أمين بأن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال الصيانة لـ 38 مدرسة حكومية ضمن برنامجها للعام 2024 والذي يشمل صيانة 86 مدرسة في جميع المحافظات وفقاً للخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة إلى أن الهدف من أعمال الصيانة لهذه المدارس هو الحفاظ على سلامة الهياكل الإنشائية للمباني وتحسين البيئة الداخلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية، بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها، كل ذلك من اجل سلامة مستخدمي المباني، وإيماناً منها بدورها في دعم القطاع التعليمي وتأكيداً على نهج الحكومة الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت المهندسة مريم أمين بأنه تم الانتهاء من صيانة 16 مدرسة في محافظة العاصمة من بينها مدرسة سند الابتدائية للبنين، مدرسة حليمة السعدية الإعدادية للبنات، مدرسة خولة الثانوية للبنات، و مدرسة سترة الإعدادية للبنات، مدرسة اليرموك الابتدائية للبنين والمعهد الديني – الابتدائي، و مدرسة السنابس الإعدادية للبنات.
أما المحافظة الجنوبية، فقد بلغ عدد المدارس التي تمت صيانتها خلال هذا العام 10 مدارس منها مدرسة عالي الابتدائية للبنات، ومدرسة بوري الابتدائية للبنين، مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات ، ومدرسة فاطمة بنت أسد الابتدائية للبنات، مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين، ومدرسة الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، ومدرسة النزهة الابتدائية للبنات.
في حبن بلغ عدد المدارس الحكومية التي تمت صيانتها في المحافظة الجنوبية 4 مدارس تمثلت في مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين، مدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية للبنين، مدرسة الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، ومدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات.
كما تم الانتهاء من صيانة 8 مدارس في محافظة المحرق من بينها، مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين، ومدرسة المحرق الثانوية التجارية للبنين، مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين، مدرسة المحرق الابتدائية للبنات، مدرسة زبيدة الابتدائية للبنات، مدرسة الحد الابتدائية للبنين.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ أعمال الصيانة لـ 8 مدارس حكومية مدرجة ضمن البرنامج في المحافظات الأربع.

MENAFN02012025000055011008ID1109049135

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