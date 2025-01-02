الأشغال: الانتهاء من صيانة 38 مدرسة حكومية في جميع المحافظات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرحت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال المهندسة مريم عبدالله أمين بأن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال الصيانة لـ 38 مدرسة حكومية ضمن برنامجها للعام 2024 والذي يشمل صيانة 86 مدرسة في جميع المحافظات وفقاً للخطة المتفق عليها مع وزارة التربية
والتعليم.
وأشارت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة إلى أن الهدف من أعمال الصيانة لهذه المدارس هو الحفاظ على سلامة الهياكل الإنشائية للمباني وتحسين البيئة الداخلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية، بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها، كل ذلك من اجل سلامة مستخدمي المباني، وإيماناً منها بدورها في دعم القطاع التعليمي وتأكيداً على نهج الحكومة الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت المهندسة مريم أمين بأنه تم الانتهاء من صيانة 16 مدرسة في محافظة العاصمة من بينها مدرسة سند الابتدائية للبنين، مدرسة حليمة السعدية الإعدادية للبنات، مدرسة خولة الثانوية للبنات، و مدرسة سترة الإعدادية للبنات، مدرسة اليرموك الابتدائية للبنين والمعهد الديني – الابتدائي، و مدرسة السنابس الإعدادية للبنات.
أما المحافظة الجنوبية، فقد بلغ عدد المدارس التي تمت صيانتها خلال هذا العام 10 مدارس منها مدرسة عالي الابتدائية للبنات، ومدرسة بوري الابتدائية للبنين، مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات ، ومدرسة فاطمة بنت أسد الابتدائية للبنات، مدرسة كرزكان الابتدائية للبنين، ومدرسة الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، ومدرسة النزهة الابتدائية للبنات.
في حبن بلغ عدد المدارس الحكومية التي تمت صيانتها في المحافظة الجنوبية 4 مدارس تمثلت في مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين، مدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية للبنين، مدرسة الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، ومدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات.
كما تم الانتهاء من صيانة 8 مدارس في محافظة المحرق من بينها، مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنين، ومدرسة المحرق الثانوية التجارية للبنين، مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين، مدرسة المحرق الابتدائية للبنات، مدرسة زبيدة الابتدائية للبنات، مدرسة الحد الابتدائية للبنين.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ أعمال الصيانة لـ 8 مدارس حكومية مدرجة ضمن البرنامج في المحافظات الأربع.
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