ديـرتوبـيا: التحدي الأقصى لعشاق ركوب الدراجات الجبلية والجري على المسارات يصل إلى دبي

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 2 يناير5202: يبدأ العام الجديد بفعالية رياضية استثنائية في دبي لعشاق التحديات واختبار القدرات. يدعوكم تحدي ديـرتوبـيا، الحدث الأبرز لركوب الدراجات الجبلية والجري على المسارات، لاكتشاف روح المغامرة يوم الأحد، 19 يناير 2025، في استاد الإمارات السابع للرجبي.
الحدث برعاية "أوكلي" (Oakley)، و"جارمن" (Garmin)، و"آسيكس" (ASICS)، ويعد بيوم استثنائي للرياضيين والعائلات والمشجعين في أجواء شتوية مثالية في الهواء الطلق.
وقال كولين ألين، مدير قنوات الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة "أوكلي":
"ديـرتوبـيا ليست مجرد سباق؛ إنها احتفال بروح المغامرة، المجتمع، والقدرة. سواء كنت رياضيًا محترفًا أو مشجعًا متحمساً لهذه الرياضة، ندعوك للانضمام إلى حدث مليء بالمرح والألفة. نأمل أن يكون هذا اليوم فرصة للجميع للتواصل، والاستمتاع، وخلق ذكريات لا تُنسى".
تفاصيل التحدي
يرحب ديـرتوبـيا بالمشاركين من مختلف مستويات اللياقة، حيث يقدم خيارين رئيسيين: مسار لركوب الدراجات الجبلية أو سباق على التضاريس المختلطة. ويمكن للمشاركين اختبار قدراتهم عبر تحدي "الست ساعات" لمعرفة عدد الدورات التي يمكنهم إكمالها، سواء كانوا بمفردهم أو ضمن فريق. الفائز هو من يحقق أكبر عدد من الدورات.
التسجيل والجوائز
يفتح التسجيل المبكر لأول 100 مشارك، مع تقديم قميص تقني وهدايا ختامية. وتزيد قيمة الجوائز المالية عن 60,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى هدايا للمشاركين وفرصة للفوز بجوائز سحب.
الأنشطة المصاحبة
تتيح ديـرتوبـيا الدخول المجاني للجمهور، مما يجعلها فعالية شاملة وممتعة للعائلات والأصدقاء. وتضم قرية السباق أنشطة ترفيهية لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك منطقة مخصصة للأطفال، وموسيقى حية، وبركة سباحة، وأكشاك طعام ومشروبات، ومرافق مرخصة.
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