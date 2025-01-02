فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي يستضيف خبيرتين في مجال الصحة والعافية من أصحاب الشهرة العالمية

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 2 يناير2025: يسرّ مركز السبا في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي الإعلان عن استضافته الحصرية ولمدة أسبوع اثنتين من أهمّ الخبراء العالميين في مجال الصحة، وذلك كجزء من السلسلة السنوية الشتوية التي يهدف من خلالها إلى الحفاظ على عافية الضيوف وتعزيز مستويات الصحة. وستتضمن البرامج التي ستقدمها غايد فون فلاساك وشايليني العلاج بتقنية الريكي والتدريب الذهني، إضافة إلى تنظيم جلسات خاصة مع الخبيرتين تبدأ من شهر يناير وتستمر حتى فبراير 2025.
غايد فون فلاساك
تنظّم غايد فون فلاساك التي تمتدّ مسيرتها المهنية لأكثر من 25 عاماً جلسات شفائية فردية من 5 الى 10 يناير تستخدم فيها الممارسات التقليدية مثل التأمل ومعالجة العظام، إضافة إلى العلاجات الغربية الحديثة. وتسعى فون فلاساك من خلال رؤيتها الشاملة إلى الصحة إلى تحقيق التناغم بين العقل والجسم.
ومن بين العلاجات المصممة لتلبية احتياجات كل فرد التدليك الانعكاسي لكامل الجسم الذي يقوم على استخدام مقدار متفاوت من الضغط على كافة أنحاء الجسم، فيما يوفر العلاج الانعكاسي العضلي راحة مطلقة ومستمرة للضيوف من خلال استخدام الأساليب الطبية الصينية القديمة. أما العلاج التقويمي للعظام فيعمل على تحسين وظيفة المفاصل ويعدّ الخيار الأمثل لتعزيز عملية المداواة الطبيعية للجسم.
وتستهدف جلسة التدريب المخصصة التي تنظمها فون فلاساك والقائمة على علم الحركة مختلف عضلات الجسم لتحديد نقاط القوة والضعف. ويمكن للضيوف اختيار علاج الوجه على الطريقة الفييتنامية والإجهاد المضاد الذي يركز على الوجه وإرخاء الجهاز العصبي لإتاحة تدفق الطاقة بحرّية عبر كامل الجسم. تبلغ أسعار العلاجات التي تستمرّ لمدّة 60 دقيقة 1،285 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، و1،470 درهماً لتلك التي تستمرّ 75 دقيقة، و1,660 درهماً لتلك التي تدوم 90 دقيقة.
شايليني
تعدّ شايليني المقيمة في لندن رائدة في استخدام تقنية الريكي والعلاج بالطاقة، وتساعد الأشخاص على التخلص من الألم العاطفي والنفسي والجسدي. ويمكن لضيوف القصر تجربة علاجات الشفاء المعمق وتجديد النشاط من خلال اختيار أحد العلاجات الحصرية الأربعة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 17 فبراير.
وتركز شايليني من خلال علاج الشفاء المعمّق باستخدام تقنية الريكي على تعزيز استرخاء الجسم وتحقيق التوازن الروحي. أما علاج "موازنة الشاكرا" فيستخدم الارتجاجات لاستعادة طاقة الحياة وتسهيل تدفق الطاقة الأمثل عبر الجسم. يبلغ سعر الجلستين للشخص الواحد 950 درهماً إماراتياً لمدة 60 دقيقة و1300 درهم لمدة 90 دقيقة.
ولمساعدة الضيوف على استعادة صفائهم الذهني، يمكنهم اختيار جلسة الشفاء العاطفي المعمق لقاء 1،180 درهماً إماراتياً للشخص الواحد لمدة 60 دقيقة، أو 1،500 درهماً لمدة 90 دقيقة. ويمكن أيضاً للضيوف الاسترخاء في أجواء من الهدوء واستعادة نشاطهم من خلال جلسات التأمل العلاجي الموجّه التي تستمر لمدة 40 دقيقة، وهي متاحة كجلسات فردية مقابل 750 درهماً إماراتياً للشخص الواحد أو 450 درهماً للمجموعات التي تضمّ شخصين أو أكثر.
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