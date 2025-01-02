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- Total Communications)
سوق العقارات في دبي يحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في 2024
السوق يرتفع إلى ذروة جديدة مع 180,900 معاملة
بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يناير 2025: حققت دبيعاماً قياسياً لسوق العقارات طوال عام 2024، حيث بلغ ذروته بـتسجيل 180,900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي.
وأظهر تقرير للسوق أصدرته اليوم شركة " FÄMالعقارية" كيف أصبح عام 2024 عاماً تاريخياً، مع قفزات كبيرة بنسبة 36% و27% على التوالي عن أعلى مستوى سابق بلغ 133,100 عملية بيع بقيمة 411.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023.
ففي السوق الأولية، ارتفعت المبيعات الأولى من المطورين بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 334.1 مليار درهم إماراتي، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على العقارات الجديدة والعقارات على الخارطة.
وارتفع حجم المعاملات بنسبة 51% إلى 119,800 معاملة بيع في عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المشترين ونشاط المطورين. وكان هناك أيضاً تقدير ثابت في متوسط السعر لكل قدم مربع، والذي ارتفع بنسبة 10% إلى 1,600 درهم إماراتي.
وكان الدافع للطلب إطلاق مشاريع جديدة وخطط دفع مواتية، حيث اجتذب القطاع المستثمرين الأجانب، بدعم من حوافز الإقامة وإصلاحات التأشيرة.
وقد حقق الطلب المتصاعد في السوق الثانوية زيادة بنسبة 21% في عمليات إعادة البيع إلى 188.1 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 14% إلى 61.100 معاملة مما يدل على النشاط المستدام. وارتفع متوسط السعر لكل قدم مربع بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 1.300 درهم إماراتي.
وتعكس أرقام إعادة البيع لعام 2024 تحول المشترين إلى العقارات الجاهزة للإشغال الفوري، وجذب عائدات الإيجار المرتفعة للمستثمرين، في حين عززت تحسينات البنية التحتية من رغبة المستثمرين في العقارات.
وفي هذا السياق، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة FÄM” العقارية”: "كان هذا عاماً رائعاً للعقارات في دبي، مع نمو أحجام المعاملات على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى الطلب المرن وقاعدة المشتريين المتوسعة".
"وأضاف: "حطمت قيم المبيعات الأرقام القياسية التاريخية ومع الطلب القوي على الإيجار، ومرونة السلع الفاخرة، تواصل السوق جذب المستثمرين العالميين، مما يعزز مكانتها كوجهة عقارية رائدة".
وحقق العام الماضي نمواً سنوياً في كل قطاعات العقارات، تصدره زيادة بنسبة 42% على أساس سنوي في حجم مبيعات الشقق، مع 141,168 صفقة بقيمة إجمالية 260.6 مليار درهم.
وشهدت مبيعات الفلل ارتفاعاً بنسبة 21.1% عن عام 2023 إلى 30,938 وحدة بقيمة 164.1 مليار درهم، وزادت معاملات العقارات التجارية بنسبة 10.1% في الحجم إلى 4,304 وحدة بقيمة 9.7 مليار درهم، في حين بيعت 4,352 قطعة أرض بقيمة 86.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6%.
وفي السوق الأولية، كانت منطقة جنوب البرشاء 4 هي المنطقة الأعلى أداءً من حيث الحجم الإجمالي، مع 12,878 عملية بيع أولى من المطورين، مما يعكس شعبيتها بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات، مع 6,888 صفقة بقيمة 21.1 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، اكتسبت المناطق الناشئة مثل مدينة المطار ووادي الصفا 5 زخماً، مما يشير إلى الطلب المتزايد على المعيشة في الضواحي والمجتمعات المتكاملة.
أفضل 10 مناطق أداءً - السوق الأولية
جنوب البرشاء 4 12,878 صفقة بقيمة 13.5 مليار درهم
الخليج التجاري 6,888 21.1 مليار درهم
وادي الصفا 5 6,602 13.6 مليار درهم
مدينة المطار 6,254 17.0 مليار درهم
حدائق الشيخ محمد
بن راشد 5,246 13.4 مليار درهم
مدينة هند 4 5,152 8.4 مليار درهم
مدينة دبي الملاحية 4,818 12.7 مليار درهم
المركاض 4,474 6.2 مليار درهم
جبل علي 1 4,335 6.7 مليار درهم
بوكدرة 4,215 9.9 مليار درهم
وحافظت منطقة الخليج التجاري على هيمنتها في معاملات إعادة البيع، مسجلة 5,142 صفقة خلال العام، بينما تصدرت مرسى دبي من حيث القيمة الإجمالية، حيث سجلت خلال العام. 4,924 صفقة بقيمة 15.2 مليار درهم، ما يؤكد مكانتها كوجهة متميزة على الواجهة البحرية.
أفضل 10 مناطق أداءً - السوق الثانوي
الخليج التجاري 5,142 صفقة بقيمة 9.8 مليار درهم
دبي مارينا 4,924 15.2 مليار درهم
البرشاء جنوب الرابعة 4,635 7.0 مليار درهم
الثنية الخامسة 3,305 8.1 مليار درهم
المركاض 3,155 8.3 مليار درهم
وسط مدينة دبي 3,122 12.7 مليار درهم
جبل علي الأولى 2,364 5.0 مليار درهم
ورسان الأولى 2,126 1.2 مليار درهم
وادي الصفا الخامسة 2,125 5.9 مليار درهم
حدائق الشيخ محمد
بن راشد 2,106 9.8 مليار درهم
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