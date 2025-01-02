مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تعلن عن نتائج مسابقة مبتكرون 2024

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يناير ، 2025: أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن نتائج مسابقة مبتكرون 2024 في دورتها السابعة. بعد اكتمال عملية تقييم المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي أعقبت عملية مرحلة التنفيذ، وتم اختيار الفائزين بناء على معايير الإبداع والأثر الاجتماعي وجودة التنفيذ وكفاءة عمل الابتكار.
وفي تعليقه على إعلان نتائج مسابقة مبتكرون 2024، قال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن نتائج الدورة السابعة من مسابقة مبتكرون، التي بدأت في يونيو من العام الماضي وشارك فيها 137 طالب وطالبة من مدارس الدولة ، وقد عكس الأداء المخزون المتقدم من المهارات والمعارف التي يملكها الطلبة مما يسهم في تطور المسابقة وتعزيز مجالاتها ، وتقدم الدكتور السويدي بالتهنئة للفائزين مثمناً جهودهم وحماسهم في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم الابتكارية ، وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان أن المسابقة ستتجه إلى آفاق أبعد في الفترة القادمة بهدف توسيع نطاق فائدتها تحفيز الطلاب على تبني التفكير الإبداعي، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا."
وأضاف سعادته: "نؤكد التزام مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية بمواصلة مسيرتها في دعم التميز ورعاية المبتكرين، والمشاركة في كافة الجهود والمبادرات التي تخدم قضايا التعليم وتطويره. كما نتقدم بالتهاني للفائزين ونتمنى لهم المزيد من التوفيق، ونثمن جهود لجان التحكيم وفريق العمل في إنجاز عمليات التقييم وإنجاح جميع مراحل المسابقة".
وقد فاز في مسابقة مبتكرون 2024 كلّ من عبد الله أحمد الحمادي وفاطمة رشيد عوض عن مشروعهم Aboory . وفاز مشروع MindSync وتقدم به كل من محمد عدنان محمد وأردزين ناتانيل أومالدي وفاز كل من نبيل نديم القاضي وآلاء صلاح عبد العزيز ويوسف راسم الشاقي عن مشروعهم Smart Modular Shading System .
تجدر الإشارة إلى أن الجوائز التشجيعية تشمل "جائزة استدامة" و"جائزة الخدمة المجتمعية"، وسيتم الإعلان عن الفائزين بها في وقت لاحق. كما سيتم تكريم جميع الفرق الفائزة في مسابقة مبتكرون 2024 خلال حفل كبير يُقام ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في شهر فبراير 2025.
وقد أشرف على تقييم المشاركات في مسابقة مبتكرون لجنة تحكيم ضمت نخبة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال. وقد بلغ إجمالي الفرق المتقدمة المشاركة 137، وعدد الفرق التي استوفت شروط المسابقة 45، وتأهل لمرحلة التحكيم الأولى 20، فريق وبلغ عدد الفرق المتأهلة للتنفيذ والتحكيم النهائي 9 فرق، فاز منها ثلاث فرق.
يذكر أن مختبر فاب لاب الإمارات ومقره مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تم تأسيسه بناء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، حيث إنه يعّد أول مختبر تعليمي شامل للابتكار في الإمارات حاصل على عضوية منظمة الفاب لاب العالمية حيث تمّ اعتماده وفق المعايير والمواصفات الدولية لمراكز الفاب لاب حول العالم. ويهدف المختبر إلى خلق بيئة داعمة للابتكار من خلال توفير مراكز مجتمعية تتيح استخدام أحدث الأجهزة والأدوات والبرامج وتوفير دورات تدريبية في عالم التصنيع الرقمي لجميع شرائح المجتمع.
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