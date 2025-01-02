ماليزيا تفرض قيودًا جديدة على منصات التواصل الاجتماعي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تواجه شركتا "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"غوغل" المملوكة لشركة ألفابت، تحديات تنظيمية جديدة في ماليزيا، حيث لم تتقدما بعد للحصول على ترخيص تشغيل وسائل بموجب القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم الأربعاء، وفقًا لهيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية.





أكدت "إكس" أن عدد مستخدميها في ماليزيا لم يتجاوز الحد الأقصى البالغ ثمانية ملايين المطلوب للحصول على الترخيص، فيما تعمل الهيئة على التحقق من هذا الادعاء.





من جهتها، ناقشت "غوغل" مخاوفها بشأن تصنيف ميزات مشاركة الفيديو على منصة "يوتيوب" ضمن إطار الترخيص الجديد، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".





تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه ماليزيا نحو تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، لتنضم إلى دول آسيوية أخرى مثل الهند وأستراليا التي تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على المحتوى غير القانوني ومخاطر الإنترنت.





كان البرلمان الماليزي قد أقر قانونًا الشهر الماضي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال.





وحصل تطبيق "وي تشات" التابع لشركة Tencent بالفعل على الترخيص، يليه تطبيق "تيك توك" بينما بدأت "ميتا"، المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" و "واتساب" عملية تقديم الطلبات.





حذرت الهيئة من أن الشركات التي لا تمتثل للقانون قد تواجه تحقيقات أو إجراءات إشرافية مستقبلاً، ما يجعل ماليزيا واحدة من أكثر الدول تشددًا في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.