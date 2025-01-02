Thursday, 02 January 2025 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماليزيا تفرض قيودًا جديدة على منصات التواصل الاجتماعي

1/2/2025 7:09:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تواجه شركتا "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"غوغل" المملوكة لشركة ألفابت، تحديات تنظيمية جديدة في ماليزيا، حيث لم تتقدما بعد للحصول على ترخيص تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم الأربعاء، وفقًا لهيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية.


أكدت "إكس" أن عدد مستخدميها في ماليزيا لم يتجاوز الحد الأقصى البالغ ثمانية ملايين المطلوب للحصول على الترخيص، فيما تعمل الهيئة على التحقق من هذا الادعاء.


من جهتها، ناقشت "غوغل" مخاوفها بشأن تصنيف ميزات مشاركة الفيديو على منصة "يوتيوب" ضمن إطار الترخيص الجديد، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".


تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه ماليزيا نحو تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، لتنضم إلى دول آسيوية أخرى مثل الهند وأستراليا التي تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على المحتوى غير القانوني ومخاطر الإنترنت.


كان البرلمان الماليزي قد أقر قانونًا الشهر الماضي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال.


وحصل تطبيق "وي تشات" التابع لشركة Tencent بالفعل على الترخيص، يليه تطبيق "تيك توك" بينما بدأت "ميتا"، المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" و "واتساب" عملية تقديم الطلبات.


حذرت الهيئة من أن الشركات التي لا تمتثل للقانون قد تواجه تحقيقات أو إجراءات إشرافية مستقبلاً، ما يجعل ماليزيا واحدة من أكثر الدول تشددًا في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.

MENAFN02012025000151011027ID1109048951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث