سلطة المياه: معدلات تلوث المياه في غزة مرتفعة جدا ما يهدد بكارثة صحية
التاريخ
1/2/2025 6:10:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أكدت سلطة المياه "إن معدلات تلوث مياه الشرب في قطاع غزة مرتفعة جدا، إثر تدمير أكثر من 80 % من البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، ما يؤدي لتسربها واختلاطها بمياه الشرب".
وحذرت على لسان
مدير المشاريع في سلطة المياه في غزة سعدي علي،
في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، من كارثة صحية حقيقية قد تنجم من وراء شح المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة.
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