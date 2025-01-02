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سلطة المياه: معدلات تلوث المياه في غزة مرتفعة جدا ما يهدد بكارثة صحية

1/2/2025 6:10:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أكدت سلطة المياه "إن معدلات تلوث مياه الشرب في قطاع غزة مرتفعة جدا، إثر تدمير أكثر من 80 % من البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، ما يؤدي لتسربها واختلاطها بمياه الشرب".

وحذرت على لسان
مدير المشاريع في سلطة المياه في غزة سعدي علي،
في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، من كارثة صحية حقيقية قد تنجم من وراء شح المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة.

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