سويدان والعاطي يؤكدان: تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله
/ PNN - أكد القيادي مأمون سويدان، ورئيس تحرير قناة المواطن في غزة الصحفي عبد الحميد العاطي، أن تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز.
وطالب سويدان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، بضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة؛ كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، وتنحي "حماس" جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة.
كما حذر من مخططات الاحتلال التي تمّ الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع.
بدوره، طالب العاطي
بضرورة عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف ممارسات "حماس" في القطاع، لتفادي المزيد من الخسائر، مؤكدا أن القطاع جزءا
لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية.
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