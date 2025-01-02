سويدان والعاطي يؤكدان: تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN - أكد القيادي مأمون سويدان، ورئيس تحرير قناة المواطن في غزة الصحفي عبد الحميد العاطي، أن تولي السلطة الوطنية لزمام الأمور في قطاع غزة هو خيار وطني بامتياز.

وطالب سويدان في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، بضرورة عودة السلطة الوطنية لقطاع غزة؛ كونها الجهة الوحيدة المخولة شرعياً لإدارة القطاع، وتنحي "حماس" جانبا، لتفادي المزيد من الخسائر، وعودة الحياة مجدداً إلى غزة.

كما حذر من مخططات الاحتلال التي تمّ الإعلان عنها منذ اليوم الأول من الحرب، والتي تستخدم الإبادة الجماعية كوسيلة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع.

بدوره، طالب العاطيبضرورة عودة قطاع غزة إلى كنف السلطة الوطنية، ووقف ممارسات "حماس" في القطاع، لتفادي المزيد من الخسائر، مؤكدا أن القطاع جزءالا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية.