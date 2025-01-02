التنمية الاجتماعية: أكثر من 200 ألف أسرة في قطاع غزة استفادت ماليا منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - قالت مدير عام التخطيط والمشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية منال أبو رمضان، إن الوزارة تمكنت من تقديم مساعدات مالية لأكثر من 200 ألف اسرة في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم إيصال المساعدات من خلال الدفع الالكتروني والمحفظة الالكترونية بالتنسيق والتعاون مع سلطة النقد.
وأشارت أبو رمضان، إلى أن الوزارة أطلقت رقما مجانيا من أجل التواصل مع المواطنين بالإضافة لتعبئة استمارات حول احتياجاتهم في القطاع.
وشددت، على أن الوزارة ورغم الصعوبات إلا أنها تقوم بجمع البيانات وتحديثها في السجل الوطني الاجتماعي والذي يحتوي على بيانات المتضررين.
ولفتت أبو رمضان، إلى أن اجتماعا سيعقد خلال الأيام القادمة بين الوزارة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني خاصة التي تعنى بالنساء المعنفات وتهتم بالأشخاص ذوي الاعاقة من أجل التنسيق وتوحيد الجهود لإيصال المساعدات الغذائية والمالية لهم في قطاع غزة.
MENAFN02012025000205011050ID1109048743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.