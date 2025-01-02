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التنمية الاجتماعية: أكثر من 200 ألف أسرة في قطاع غزة استفادت ماليا منذ بدء العدوان

1/2/2025 6:10:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قالت مدير عام التخطيط والمشاريع في وزارة التنمية الاجتماعية منال أبو رمضان، إن الوزارة تمكنت من تقديم مساعدات مالية لأكثر من 200 ألف اسرة في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم إيصال المساعدات من خلال الدفع الالكتروني والمحفظة الالكترونية بالتنسيق والتعاون مع سلطة النقد.

وأشارت أبو رمضان، إلى أن الوزارة أطلقت رقما مجانيا من أجل التواصل مع المواطنين بالإضافة لتعبئة استمارات حول احتياجاتهم في القطاع.

وشددت، على أن الوزارة ورغم الصعوبات إلا أنها تقوم بجمع البيانات وتحديثها في السجل الوطني الاجتماعي والذي يحتوي على بيانات المتضررين.

ولفتت أبو رمضان، إلى أن اجتماعا سيعقد خلال الأيام القادمة بين الوزارة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني خاصة التي تعنى بالنساء المعنفات وتهتم بالأشخاص ذوي الاعاقة من أجل التنسيق وتوحيد الجهود لإيصال المساعدات الغذائية والمالية لهم في قطاع غزة.

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