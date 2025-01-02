أسير إسرائيلي يحاول الانتحار بسبب تعقد صفقة التبادل

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - كشفت“سرايا القدس”، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، عن محاولة أسير إسرائيلي لديها في قطاع غزة، التخلص من حياته عبر الانتحار.

وقال الناطق باسم السرايا، إن الحادثة وقعت قبل ثلاثة أيام، حيث تعاملت إحدى الفرق الطبية التابعة لهم، مع محاولة انتحار أسير لدى إحدى مجموعات التأمين.

وأوضح أن الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة الأسير، لافتا إلى أن إقدام الأسير الإسرائيلي على هذه الفعلة جاء“بسبب حالته النفسية التي تدهورت نتيجة وضع حكومة شروطا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه”.

وأكد أن الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع الاحتلال.

وأشار إلى أنه نتيجة هذه الحادثة، أعطت“سرايا القدس” قراراً بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.

وتأسر فصائل المقاومة في غزة عشرات الإسرائيليين بينهم جنود، منذ أن شنت هجوم السابع من أكتوبر 2023.

فيما قُتل بعض هؤلاء الأسرى حسب ما أعلنت المقاومة، في هجمات استهدف فيها جيش الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما نجحت إسرائيل في تحرير عدد قليل منهم.

والجدير ذكره أن مفاوضات التهدئة التي تشمل في مراحلها عقد صفقات لتبادل أسرى، تشهد تعثرا بسبب شروط جديدة وضعتها حكومة الاحتلال، وذلك بعد أن أعلن سابقا عن وجود تقدم في تلك المحادثات.

وتطلب المقاومة بأن تدفع إسرائيل ثمنا مقابل كل أسير يطلق سراحه، حيث جرى تقسيم الأسرى إلى فئات منها الفئة الإنسانية التي تضم كبار السن والمرضى، وفئة الضباط والجنود.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أصدر الخميس تقريرا جديدا، تضمن حجم الخسائر التي لحقت بجنوده منذ بدء الحرب.

وحسب تقارير عبرية نقلت إحصائيات الجيش، فإن 891 جنديا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، فيما أصيب 5569، منهم 815 بجراح خطيرة.

وأوضحت أن 80% من قتلى الجيش على جميع الجبهات قتلوا في معارك قطاع غزة.