أسير إسرائيلي يحاول الانتحار بسبب تعقد صفقة التبادل

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - كشفت“سرايا القدس”، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، عن محاولة أسير إسرائيلي لديها في قطاع غزة، التخلص من حياته عبر الانتحار.
وقال الناطق باسم السرايا، إن الحادثة وقعت قبل ثلاثة أيام، حيث تعاملت إحدى الفرق الطبية التابعة لهم، مع محاولة انتحار أسير لدى إحدى مجموعات التأمين.
وأوضح أن الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة الأسير، لافتا إلى أن إقدام الأسير الإسرائيلي على هذه الفعلة جاء“بسبب حالته النفسية التي تدهورت نتيجة وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه”.
وأكد أن الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع الاحتلال.
وأشار إلى أنه نتيجة هذه الحادثة، أعطت“سرايا القدس” قراراً بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.
وتأسر فصائل المقاومة في غزة عشرات الإسرائيليين بينهم جنود، منذ أن شنت هجوم السابع من أكتوبر 2023.
فيما قُتل بعض هؤلاء الأسرى حسب ما أعلنت المقاومة، في هجمات استهدف فيها جيش الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما نجحت إسرائيل في تحرير عدد قليل منهم.
والجدير ذكره أن مفاوضات التهدئة التي تشمل في مراحلها عقد صفقات لتبادل أسرى، تشهد تعثرا بسبب شروط جديدة وضعتها حكومة الاحتلال، وذلك بعد أن أعلن سابقا عن وجود تقدم في تلك المحادثات.
وتطلب المقاومة بأن تدفع إسرائيل ثمنا مقابل كل أسير يطلق سراحه، حيث جرى تقسيم الأسرى إلى فئات منها الفئة الإنسانية التي تضم كبار السن والمرضى، وفئة الضباط والجنود.
يشار إلى أن جيش الاحتلال أصدر الخميس تقريرا جديدا، تضمن حجم الخسائر التي لحقت بجنوده منذ بدء الحرب.
وحسب تقارير عبرية نقلت إحصائيات الجيش، فإن 891 جنديا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، فيما أصيب 5569، منهم 815 بجراح خطيرة.
وأوضحت أن 80% من قتلى الجيش على جميع الجبهات قتلوا في معارك قطاع غزة.
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