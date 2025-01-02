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صحيفة بريطانية: محاولة اغتيال لبشار الأسد في موسكو

1/2/2025 6:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن / PNN - كشفت صحيفة“ذا صن” البريطانية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرّض لمحاولة اغتيال في روسيا عبر التسميم، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسد طلب المساعدة الطبية العاجلة، بعد شعوره بأعراض الاختناق والسعال المستمر، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة سامة في جسده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد تلقى العلاج في شقّته، وأن حالته استقرت يوم الإثنين.

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