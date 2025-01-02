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قناة إسرائيلية: الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة

1/2/2025 6:10:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -
قالت القناة 14 الإخبارية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة.

وأضافت القناة مساء الثلاثاء:“على خلفية الجمود بمفاوضات صفقة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية) يدرس المستوى السياسي إصدار أمر للجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة شمال القطاع قريبا”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية“تراقب بارتياح كبير النتائج الممتازة للمناورة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة”.

وعادة ما يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لفظ“مناورة” للإشارة إلى عمليات الاجتياح والتوغل البري في مناطق قطاع غزة.

وذكرت القناة أن“المستوى السياسي يدرس إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالتوجه جنوبا واحتلال مدينة غزة في المستقبل القريب”.

وتابعت:“مثل هذه العملية ممكنة الآن، خاصة في ظل وقف إطلاق النار في لبنان وتوفر المزيد من قوات الجيش لتنفيذ مناورات واسعة النطاق ومطولة”.

واستدركت:“لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، إذ تأجل اجتماع الحكومة السياسية-الأمنية الذي كان مقررا
الخميس بسبب دخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى”.

وأكملت:“لكن إسرائيل بدأت تستوعب أن الشيء الوحيد الذي يؤذي حماس حقا هو خسارة الأراضي، لذلك لن نتفاجأ إذا رأينا الجيش الإسرائيلي يحتل مدينة غزة قريبا”.


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