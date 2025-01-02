قناة إسرائيلية: الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -
قالت القناة 14 الإخبارية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة.
وأضافت القناة مساء الثلاثاء:“على خلفية الجمود بمفاوضات صفقة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية) يدرس المستوى السياسي إصدار أمر للجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة شمال القطاع قريبا”.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية“تراقب بارتياح كبير النتائج الممتازة للمناورة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة”.
وعادة ما يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لفظ“مناورة” للإشارة إلى عمليات الاجتياح والتوغل البري في مناطق قطاع غزة.
وذكرت القناة أن“المستوى السياسي يدرس إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالتوجه جنوبا واحتلال مدينة غزة في المستقبل القريب”.
وتابعت:“مثل هذه العملية ممكنة الآن، خاصة في ظل وقف إطلاق النار في لبنان وتوفر المزيد من قوات الجيش لتنفيذ مناورات واسعة النطاق ومطولة”.
واستدركت:“لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، إذ تأجل اجتماع الحكومة السياسية-الأمنية الذي كان مقررا
الخميس بسبب دخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى”.
وأكملت:“لكن إسرائيل بدأت تستوعب أن الشيء الوحيد الذي يؤذي حماس حقا هو خسارة الأراضي، لذلك لن نتفاجأ إذا رأينا الجيش الإسرائيلي يحتل مدينة غزة قريبا”.
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