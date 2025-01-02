5 طرق للنوم بشكل أسرع وأفضل

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعاني أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة من مشاكل في النوم، مما يؤثر على بشرتهم ووزنهم ومزاجهم وصحتهم العامة ورفاهيتهم، وذلك وفقاً لمسح أجرته شركة "Kalms Herbal Remedies".

وجدت نتائج الدراسة المسحية، وفق ما نشره موقع "Metro"، وجود صعوبات في النوم، فضلاً عن الاستيقاظ بشكل مُتكرر أثناء الليل لدى كثير من المواطنين، على الرغم أن 18.5 مليون بالغ يعيشون على ست ساعات فقط من النوم في الليلة بالمملكة.

وبحسب الدكتورة نيرينا راملاخان، خبيرة النوم ووظائف الأعضاء ومؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً، فإن الحرمان من النوم يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد مثل زيادة احتمالية الإصابة بأمراض شائعة مثل نزلات البرد، فضلاً عن حالات أكثر خطورة بما في ذلك الاكتئاب والخرف وحتى تعريض الشخص لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وتصف الدكتورة راملاخان، عملية تحقيق التوازن بين حياتنا المزدحمة والنوم المتواصل والمريح بمثابة تحدي حقيقي، حيث تشير الأبحاث إلى أن الحصول على القدر المناسب من النوم كل ليلة يمكن أن يقلل من معدلات الوفيات، ويحسن إنتاجية المنظمة، ويساعد في تعزيز الاقتصاد في المملكة المتحدة.





ماذا علينا أن نفعل؟

في هذا الشأن، طور المُتخصصون مُمارسات موثوقة تساعد على الاسترخاء من ضغوطات الحياة اليومية وإعطاء الأولوية للنوم، كالتالي.

أولاً، إنشاء جدول نوم ثابت: الحرص على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، مما يساعد في تنظيم الساعة الداخلية للجسم وتحسين جودة النوم.

ثانياً، إنشاء روتين مريح قبل النوم: العمل على تطوير طقوس مُهدئة قبل النوم، مثل قراءة كتاب، أو الاستحمام بماء دافئ، أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل، حيث ترسل هذه الأنشطة إشارة إلى الجسم بأن الوقت قد حان للاسترخاء والاستعداد للراحة، بل وتساعد أيضاً في تقليل مستويات الكورتيزول - هرمون التوتر.

ثالثاً، العلاج العشبي: مثل "جذر حشيشة الهر"، الذي يُستخدم بشكل شائع لخصائصه المحفزة على النوم، كما يعمل عن طريق تعزيز الاسترخاء وتقليل مشاعر التوتر والقلق، وكلاهما من الأسباب الشائعة لعدم القدرة على النوم ليلاً.

وتوفر العلاجات العشبية حلاً آمناً دون وصفة طبية لدعم نوم هادئ ليلاً مع تقليل فرصة الاستيقاظ في الليل والشعور بالخمول في الصباح.

رابعاً، تحسين بيئة النوم: جعل غرفة النوم مُناسبة للنوم من خلال الحفاظ عليها باردة ومظلمة وهادئة، مع الاستثمار في مرتبة ووسائد مريحة، وستائر معتمة أو أجهزة ضوضاء بيضاء أو سدادات أذن لمنع الإزعاج.

خامساً، الحد من استخدام المنبهات وقضاء وقت طويل أمام الشاشات قبل النوم: هذا الأمر يقلل من استهلاك الكافيين، وتجنب الوجبات الثقيلة والنيكوتين والكحول قبل النوم، لأنها قد تؤدي إلى اضطراب أنماط النوم.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، حيث أن الضوء الأزرق المنبعث منها قد يتداخل مع إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم.



